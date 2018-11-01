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Ожирение, диабет, рак: как на вас влияет соль
Соли нужно есть как можно меньше — это слышал, наверно, каждый. Главная причина, как всем известно, — это то, что избыток соли приводит к повышенному давлению и способствует развитию гипертонии, а как следствие, и других сердечно-сосудистых болезней. Но гипотоников и молодых людей, далеких от проблем с сердцем и сосудами, это мало волнует — и они продолжают щедро приправлять блюда.
Преждевременная смерть
Начнем с козырей: злоупотребление солью
Если вы хотите жить долго, стоит есть много овощей и фруктов в необработанном виде — они по своей природе имеют «правильный» состав: мало натрия, много калия. При этом стоит избегать фастфуда, копченого мяса и сосисок, ограничивать употребление сыра, хлеба, полуфабрикатов — в них как раз, как правило, много добавленной соли (натрия) и мало калия.
Для тех, кто жить не может без любимой приправы, есть еще один выход — калийная соль. В ней часть натрия заменена на калий, поэтому она не так вредна. Конечно, ее тоже нельзя есть в неограниченных количествах — но, по крайней мере, неприятных последствий будет меньше.
Рак желудка
Этот вид рака — пятый по распространенности среди онкологических заболеваний в мире. И его развитие может быть
Причин разрушительного воздействия соли на желудок может быть несколько. Во-первых, высокая концентрация соли может ускорить рост и размножение бактерий — в частности, Helicobacter pylori. Эта бактерия вызывает воспалительные процессы в желудке, приводит к образованию язв, а как следствие — увеличивает вероятность развития рака.
Во-вторых, диета с большим содержанием соли может негативно сказываться на слизистой желудка, повреждать ее и делать более уязвимой. Таким образом, желудок оказывается сильно восприимчив к канцерогенам — что, опять же, повышает риск рака.
Метаболический синдром, ожирение и диабет
Этих неприятностей можно избежать, если… не уменьшать потребление соли! Есть убеждение, что чем ниже содержание натрия в диете, тем лучше. В идеале стоит отказаться от соли совсем и свести употребление натрия к минимуму. Но, оказывается, это не совсем справедливо — слишком жесткое ограничение соли в рационе может и навредить.
Не зря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Трудности с похудением
Возвращаясь к ожирению, — если вы едите слишком много соли (больше, чем рекомендовано в нормативах ВОЗ), это грозит проблемами с лишним весом. Многие думают, что от соленой еды захочется пить. Но вот о чем вы наверняка не догадывались — соленая еда
Они обнаружили, что астронавты, которые ели много соли, были постоянно голодны. На борту космического корабля это вряд ли грозит им ожирением — запас еды ограничен. Но вот простым гражданам, обитающим на земле, это может серьезно навредить: съел соленый снек, потом закусил конфеткой, еще одной…
Механизм того, как соль вызывает голод, довольно сложен и не очевиден. Соль задерживает жидкость в организме (а именно в почках) — это известно многим. Чтобы вывести ее, необходимо вещество под названием мочевина — оно образуется в результате распада белков. Производство мочевины — процесс энергозатратный, поэтому для компенсации своих усилий организм требует подпитки. То есть еды. Так что, если пытаетесь похудеть или боитесь набрать лишние килограммы, держитесь подальше не только от сладкой, но и от очень соленой еды.
Остеопороз
Пожилым людям следует быть осторожнее с солью не только потому, что натрий повышает давление и способствует развитию сердечно-сосудистых болезней. Излишнее потребление соли также
У женщин в менопаузе плотность тазовой кости в течение двух лет
Спастись от остеопороза в пожилом возрасте можно двумя способами. Нужно либо увеличить обычное потребление кальция на 900 мг в день — это дополнительные 100 граммов твердого сыра или килограмм другой молочной продукции в день. Либо, как вариант, можно просто вдвое сократить привычное употребление соли.
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Соли нужно есть как можно меньше - это слышал, наверно, каждый. Главная причина, как всем известно, - это то, что избыток соли приводит к повышенному давлению и...
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