Ожирение, диабет, рак: как на вас влияет соль

Соли нужно есть как можно меньше — это слышал, наверно, каждый. Главная причина, как всем известно, — это то, что избыток соли приводит к повышенному давлению и способствует развитию гипертонии, а как следствие, и других сердечно-сосудистых болезней. Но гипотоников и молодых людей, далеких от проблем с сердцем и сосудами, это мало волнует — и они продолжают щедро приправлять блюда. «Здоровье Mail.ru» объясняет, чем опасна пересоленная еда и может ли соль быть полезной.



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Преждевременная смерть

Начнем с козырей: злоупотребление солью увеличивает риск умереть от любых причин на целых 20%. Причина в натрии, который содержится в соли в большой концентрации. Люди, которые получают с диетой наибольшее количество натрия, умирают от разных причин на 20% чаще, чем те, кто минимизировал поступление натрия с едой. В противовес натрию выступает калий: те, кто получает его больше других, на 20% меньше склонны к преждевременной смерти.

Если вы хотите жить долго, стоит есть много овощей и фруктов в необработанном виде — они по своей природе имеют «правильный» состав: мало натрия, много калия. При этом стоит избегать фастфуда, копченого мяса и сосисок, ограничивать употребление сыра, хлеба, полуфабрикатов — в них как раз, как правило, много добавленной соли (натрия) и мало калия.

Для тех, кто жить не может без любимой приправы, есть еще один выход — калийная соль. В ней часть натрия заменена на калий, поэтому она не так вредна. Конечно, ее тоже нельзя есть в неограниченных количествах — но, по крайней мере, неприятных последствий будет меньше.



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Рак желудка

Этот вид рака — пятый по распространенности среди онкологических заболеваний в мире. И его развитие может быть связано с избыточным употреблением соли. Наблюдения за сотнями тысяч людей показали: у тех, кто ест больше всего соли, рак желудка развивается на 68% чаще, чем у тех, кто предпочитает пресную еду.

Причин разрушительного воздействия соли на желудок может быть несколько. Во-первых, высокая концентрация соли может ускорить рост и размножение бактерий — в частности, Helicobacter pylori. Эта бактерия вызывает воспалительные процессы в желудке, приводит к образованию язв, а как следствие — увеличивает вероятность развития рака.

Во-вторых, диета с большим содержанием соли может негативно сказываться на слизистой желудка, повреждать ее и делать более уязвимой. Таким образом, желудок оказывается сильно восприимчив к канцерогенам — что, опять же, повышает риск рака.

Метаболический синдром, ожирение и диабет

Этих неприятностей можно избежать, если… не уменьшать потребление соли! Есть убеждение, что чем ниже содержание натрия в диете, тем лучше. В идеале стоит отказаться от соли совсем и свести употребление натрия к минимуму. Но, оказывается, это не совсем справедливо — слишком жесткое ограничение соли в рационе может и навредить.



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Не зря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила рекомендуемую норму потребления соли — пять граммов в день (чуть меньше чайной ложки). При уменьшении количества соли примерно в три раза от нормативов, с одной стороны, снижается давление, с другой — растет инсулинорезистентность. А высокая инсулинорезистентность означает, что клетки организма будут с трудом усваивать глюкозу, поступающую с пищей. И это грозит человеку ожирением и сахарным диабетом второго типа. Поэтому людям, у которых давление в норме (и тем более — склонно к понижению) нет никакой необходимости слишком жестко ограничивать количество соли в рационе, напротив, это может ухудшить их здоровье. Даже тем, у кого повышено давление, стоит все взвесить, прежде чем полностью отказываться от соли. Если, к примеру, у них уже есть ожирение и метаболический синдром, подобная диета может принести больше вреда, чем пользы.

Трудности с похудением

Возвращаясь к ожирению, — если вы едите слишком много соли (больше, чем рекомендовано в нормативах ВОЗ), это грозит проблемами с лишним весом. Многие думают, что от соленой еды захочется пить. Но вот о чем вы наверняка не догадывались — соленая еда заставляет вас еще больше есть! Да, оказывается, соль провоцирует голод. И выяснилось это в интересных обстоятельствах: ученые проводили симуляцию полета на Марс и экспериментировали с диетой космонавтов, чтобы понять, сколько продуктов понадобится на борту.

Они обнаружили, что астронавты, которые ели много соли, были постоянно голодны. На борту космического корабля это вряд ли грозит им ожирением — запас еды ограничен. Но вот простым гражданам, обитающим на земле, это может серьезно навредить: съел соленый снек, потом закусил конфеткой, еще одной…



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Механизм того, как соль вызывает голод, довольно сложен и не очевиден. Соль задерживает жидкость в организме (а именно в почках) — это известно многим. Чтобы вывести ее, необходимо вещество под названием мочевина — оно образуется в результате распада белков. Производство мочевины — процесс энергозатратный, поэтому для компенсации своих усилий организм требует подпитки. То есть еды. Так что, если пытаетесь похудеть или боитесь набрать лишние килограммы, держитесь подальше не только от сладкой, но и от очень соленой еды.

Остеопороз

Пожилым людям следует быть осторожнее с солью не только потому, что натрий повышает давление и способствует развитию сердечно-сосудистых болезней. Излишнее потребление соли также грозит здоровью их костей. Чем больше соли вы едите, тем больше кальция теряет организм с мочой. Если кальция с пищей поступает мало, то часть этого микроэлемента может «вымываться» из костей. И тогда рацион, богатый соленой пищей, становится фактором риска остеопороза.

У женщин в менопаузе плотность тазовой кости в течение двух лет менялась в зависимости от того, сколько соли они употребляли: чем больше натрия, тем более хрупкой становилась кость. А низкая плотность костей — это повышенный риск переломов и последующей нетрудоспособности.

Спастись от остеопороза в пожилом возрасте можно двумя способами. Нужно либо увеличить обычное потребление кальция на 900 мг в день — это дополнительные 100 граммов твердого сыра или килограмм другой молочной продукции в день. Либо, как вариант, можно просто вдвое сократить привычное употребление соли.