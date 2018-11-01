Когда ты нужен людям… Алексей Вишневский о службе в Несвижском районном отделе по чрезвычайным ситуациям

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Спасибо вам, спасатели,

И низкий вам поклон

За то, что ваша помощь

К нам спешит со всех сторон.

За новый добрый светлый день

И за спокойный сон

Спасибо вам, спасатели,

И низкий вам поклон!

Служба Алексея Вишневского в Несвижском районном отделе по чрезвычайным ситуациям началась в 1995 году. И хоть это когда-то не входило в его жизненные планы, службе спасения он посвятил уже более двадцати лет.

Вырос Алексей Алексеевич на Несвижчине. Окончив школу, поступил в Минское ПТУ на специальность «монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций».

Планы окончить училище с отличием и по собеседованию поступить в ВУЗ пришлось изменить. Через год учебы Алексей досрочно, в мае, сдал экзамены и уже 10 июня был призван в армию. «Красный диплом» в училище ему получить удалось, как и планировал, но вот после армии жизнь внесла свои коррективы. И бывший командир отделения радиоперехвата и радиотехнической разведки одной из бригад, дислоцирующихся в Минской области, после увольнения из рядов Вооруженных Сил, застав не лучшие времена на Минском тракторном заводе, где рассчитывал трудиться, вернулся на Несвижчину.





— Новость о том, что производится набор сотрудников в пожарную часть для военизации сельских населенных пунктов и открываются новые посты, для меня была своевременной, — рассказывает мой собеседник. — Решил устроиться на работу здесь. В то время руководителем РОЧС был Владимир Владимирович Яцевич.

Сдал тесты, физподготовку. И был зачислен. А к дежурству приступил после прохождения практики в центральной части.

Я попал на пост в Снов и был назначен командиром отделения первой дежурной смены. Точно помню, что мое первое декабрьское дежурство прошло без происшествий.

Выезд на первый пожар случился той же зимой.

Стоял 25-градусный мороз. От очевидца к нам на телефон поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Хвоево. Пожар ликвидировали, а вот пожилую хозяйку спасти не удалось.

Даже сейчас, спустя двадцать с лишним лет, Алексей Алексеевич с горечью вспоминает ту трагедию, где их боевым расчетам не удалось вырвать из огня человеческую жизнь…

За последующие годы многое повидал спасатель. Приходилось, конечно, и котят с деревьев снимать, и собаку из колодца вытягивать с помощью веревочной петли. Даже как-то помогали в беде женщине, которая стала заложницей собственного обручального кольца, застрявшего на пальце. Тиски кольца серьезно угрожали здоровью — палец стал синим, отек. Золотое изделие пришлось испортить — перекусывать специальным инструментом.





С разными жизненными ситуациями приходилось сталкиваться спасателю. По-разному и относился он к тому или иному случаю. Но никогда не мирилось его сознание с беспечностью, из-за которой на кону стояла человеческая жизнь.

Алексей Алексеевич в нескольких пожарах, причинами которых становилось курение хозяев в постели в нетрезвом виде, спасал жителей города.

— Несколько лет назад от жильцов многоквартирного дома по улице Партизанской поступило сообщение о том, что на площадке этажа чувствуется запах гари, — вспоминает спасатель. — Время было позднее. Приехав на место происшествия, обследовали подъезд: оказалось, что квартира, где наблюдается задымление, находится не на первом этаже, а выше. Вскрыв дверь, из-под которой тянуло смертоносным запахом, разведкой (звеном газодымозащитной службы) двигалась команда спасателей сквозь плотную пелену дыма. В одной из комнат обнаружили женщину. Она сквозь сон не понимала, что происходит. Медлить было нельзя — едкий дым отравлял дыхание пожилого человека. Взяв ее на руки, я вынес пострадавшую на лестничную площадку и передал соседям по дому. Вернувшись обратно, уже в другой комнате нашел еще одного жильца квартиры. Мужчина, лет пятидесяти, находился на диване. Рядом тлели матрац и постельные принадлежности. Взяв вместе с нашим сотрудником Виталием Авференком пострадавшего под руки, мы вывели его в безопасное место. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения…

Так беспечность взрослого человека, у которого за плечами полстолетия, едва не стала причиной смерти его самого и матери.

Второе происшествие по какой-то роковой случайности также произошло на улице Партизанской в Несвиже, в этом же доме. Но только уже через несколько лет и в другом подъезде. Здесь «разведка» спасателей, вскрыв запертую дверь, обнаружила мужчину, который нетрезвым уснул с сигаретой в кровати. Диаметр выгоревшего места впечатлял. И спасло в этот поздний вечер от отравления продуктами горения жителя квартиры только то, что он с головой был накрыт одеялом…

Сегодня для Алексея Алексеевича те две «истории на ночь», когда он вместе со своей командой, не задумываясь, делал свою работу, уже вошли прочитанными страницами в альбом его службы. Но никогда спасатель не забудет ступени лестничных пролетов, которые нужно было преодолеть как можно быстрее, чтобы предотвратить трагедию, нависшую над всеми жильцами дома. Ведь в обоих случаях за взломанной дверью — дышащая гарью смерти неизвестность…

Возможно, на папиных историях вырастет и, повзрослев, выберет такую же настоящую мужскую профессию 6-летний сын Алексея Алексеевича. Отец расскажет ему о службе, о том, как важна эта работа. Как нужно, чтобы рядом было надежное плечо товарища. Ведь в каждой чрезвычайной ситуации сотрудник МЧС должен спасти не только чью-то жизнь, но и сберечь жизнь того, кто рядом, такого же огнеборца, который, возможно, только проходит боевое крещение, устремляясь после звонка на пульт диспетчера «Службы 101» в огонь событий…

Инна ВАСИЛЕВИЧ.