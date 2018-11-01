О безопасности на животноводческих фермах

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Животноводческие помещения для стойлового содержания животных обладают рядом особенностей. Это условия окружающей среды (сырость, химически агрессивные пары и газы), токопроводящие полы. Сельскохозяйственные животные по сравнению с человеком более чувствительны к действию электрического напряжения.

Перед постановкой животных на стойловое содержание в помещениях, оборудованных УВЭП, необходимы проверки исправности устройства выравнивания электрических потенциалов (УВЭП).

Испытания в помещениях для КРС в хозяйствах проводятся испытательной лабораторией ЗАО «Несвижское Агропромэнерго», согласно графику, который ежегодно утверждается управлением по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райисполкома.

Визуальный контроль исправности УВЭП следует проводить не реже одного раза в 7 дней. Выравнивающие элементы должны иметь надежный электрический контакт с доступными для прикосновения металлоконструкциями здания.

В помещениях, где отсутствует УВЭП, следует проверить чистоту и целость внутренней и наружной поверхности изолирующих вставок, установленных в ответвлениях от водопровода к электроводонагревателям и автопоилкам, а также в вакуумпроводах. Длина вставки должна быть не менее 1 метра.

На животноводческих и птицеводческих фермах электродвигатели, пусковые приборы и защитные аппараты во всех случаях рекомендуется устанавливать вне помещений, в которых содержатся животные.

Адам ЦВИРКО,

инспектор Несвижской районной инспекции «Энергонадзор».