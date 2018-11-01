О безопасности в домах

Представить жизнь современного человека без электроэнергии практически невозможно, ведь в домашнем хозяйстве используется большое количество электрических приборов. Однако полезные и привычные в быту приборы, при неправильном использовании, могут стать источником опасности.
Чтобы предотвратить беду, необходимо знать:
— приобретая электрообогреватель для дома, постарайтесь, чтобы дети находились подальше от прибора;
— не оставляйте без присмотра обогреватели и электроплиты;
— не допускайте попадания посторонних предметов на открытые спирали электрокаминов, не сушите на них вещи.
Помните, что допускается эксплуатация только исправных электронагревательных приборов, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с документацией на них.
Электрообогревательные приборы должны включаться в сеть с помощью штепсельных вилок и в розетки заводского типа. Если вы используете устаревшие модели обогревателей — будьте особенно внимательны, не допускайте разогрева вилок и искрения шнура.
Олег АНТОНОВИЧ,
инспектор ИНиП Несвижского РОЧС,
лейтенант внутренней службы.