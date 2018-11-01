О безопасности в домах

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Представить жизнь современного человека без электроэнергии практически невозможно, ведь в домашнем хозяйстве используется большое количество электрических приборов. Однако полезные и привычные в быту приборы, при неправильном использовании, могут стать источником опасности.

Чтобы предотвратить беду, необходимо знать:

— приобретая электрообогреватель для дома, постарайтесь, чтобы дети находились подальше от прибора;

— не оставляйте без присмотра обогреватели и электроплиты;

— не допускайте попадания посторонних предметов на открытые спирали электрокаминов, не сушите на них вещи.

Помните, что допускается эксплуатация только исправных электронагревательных приборов, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с документацией на них.

Электрообогревательные приборы должны включаться в сеть с помощью штепсельных вилок и в розетки заводского типа. Если вы используете устаревшие модели обогревателей — будьте особенно внимательны, не допускайте разогрева вилок и искрения шнура.

Олег АНТОНОВИЧ,

инспектор ИНиП Несвижского РОЧС,

лейтенант внутренней службы.