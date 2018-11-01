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С 2,8 промилле по Несвижу…

02.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Начальник ОГАИ Несвижского РОДВ В.Н. Казакевич рассказал «НН» о том, что предпринимается в районе для большей безопасности на дорогах: 

— На сегодняшний день за повторное управление транспортом  в состоянии алкогольного опьянения на территории  Несвижского района осуждены 7 человек. Одно уголовное дело расследуется.  В настоящее время  решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 9-го нерадивого водителя, который управлял мотоциклом.

Все нарушители — жители Несвижского района. Основная часть — неработающие, люди, у которых нет постоянного заработка и те, кто ведет асоциальный образ жизни. Как правило, это люди от 25 до 40 лет.

Что касается их состояния, то, как показывает статистика, некоторые из них потребляли накануне спиртное и не рассчитали свои физические  силы либо это те, у кого  промилле зашкаливают (как в выдыхаемом воздухе, так и в крови). Именно они обычно  не отдают оценку своим действиям, ведут себя неадекватно.

Так, недавно во время рейдовых  мероприятий был задержан водитель, который в состоянии алкогольного опьянения  управлял автомашиной. Нам поступил звонок сознательных граждан об этом. Мы сориентировались, и злостный нарушитель был задержан.

С 2,8 промилле по Несвижу…

Кольцевая развязка в районе Северного обхода

При  проведении процедуры освидетельствования  было зафиксировано 2,8 промилле.  46-летний мужчина был практически  в центре города в час пик, в то время, когда заканчивается рабочий день и из детского сада родители забирают своих детей.

— Владимир Николаевич, Гос-автоинспекция часто обращается к гражданам через районную газету, взывая к их сознательности. Звонят ли по фактам, следуя призывам ГАИ? Действенны ли обращения?

— Очень много звонят. Еже-дневно. И не только по фактам алкогольного  опьянения водителей либо  пешеходов. Сообщают и о грубых нарушениях правил  дорожного движения:  создании аварийной ситуации, непредоставлении приоритетов в движении.

Мы реагируем на сообщения, и в случае установления  факта и личности водителя привлекаем его к административной  ответственности.

Также нам предоставляют факты нарушений в записи  видеорегистратора. Были среди участников дорожного движения серьезные опасные ситуации. Согласно видеозаписи, мы неоднократно составляли протоколы в отношении нарушителей, привлекали к ответственности виновных, я даже выносил решение о лишении права управления транспортными  средствами.

— Бывают ли среди обращений граждан конкретные предложения?

— На наш адрес поступает также много предложений  по улучшению организации движения  на улично-дорожной сети и города Несвижа, и района. Все сообщения  мы вместе с компетентными специалистами различных служб тщательно изучаем, выезжаем на место (изучаем дорожные условия), и если действительно есть необходимость, стараемся внедрить  нужные инженерные решения.

С 2,8 промилле по Несвижу…

— Как только в Несвиже в районах детских дошкольных учреждений и в других местах появились «спящие полицейские», последовали возмущения водителей: «Слишком много их в городской черте», «Очень высоко положили» и т.д. Как обстоят дела сегодня?

— Последние несколько лет жалоб, касающихся искусственных дорожных неровностей, нет. Люди увидели и поняли, с какой целью это было сделано. Ведь ни  одно такое сооружение не было бесцельным. Они ведь устанавливаются там, где вспыхивают очаги аварийности на улично-дорожной сети.

На протяжении 2017 — 2018 годов, согласно решению районного исполнительного комитета, решению Минской областной комиссии по безопасности дорожного движения, мы провели большую работу по организации  подъездов, подходов к детским учреждениям и учреждениям образования. Были установлены пешеходные ограждения, цель которых — исключить прямой выход  детей на проезжую часть.

Появились новые инженерные сооружения в микрорайоне Северный, где на некоторых  улицах наблюдались опасные перегрузки.

Мы даже пошли на такое решение, как установить  искусственную неровность на главной  дороге Несвиж — Сейловичи — Бузуны. В этом месте, несмотря на то, что ранее искусственная неровность уже была  уложена на перекрестке  (на второстепенной дороге), где  ранее регистрировали  несколько ДТП, мы установили неровность и на главной дороге, исключив этим транспортные происшествия в данном месте в общем, и  теперь нет  обращений даже в связи с материальным ущербом.

Аналогичная ситуация была на пересечении дорог Першаи — Ивенец — Несвиж с подъездом от автодороги Осиповичи — Барановичи к автодороге Поречаны — Новогрудок — Несвиж (в просторечии — Северный обход). Кольцевая  развязка недавно была пущена  в эксплуатацию.

— Какие еще новшества  появились в нашем районе?

— Это обустроенная  велодорожка в Городее на подъезде к поселку от автодороги Р11. Появилась дополнительная пешеходная связь  с обустройством автобусных остановок на автодороге Несвиж — Сейловичи в агрогородке Заозерье). В этом году планируем обустроить  велодорожку от Городеи до Студенок, где отслеживаются интенсивные потоки  велосипедистов и пешеходов.

Также запланировано обустройство автобусной  остановки и парковочных мест в районе центральной  больницы.

Все мероприятия будут проводиться в рамках региональной программы по улучшению  дорожных условий на территории Несвижского района.


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Начальник ОГАИ Несвижского РОДВ В.Н. Казакевич рассказал «НН» о том, что предпринимается в районе для большей безопасности на дорогах:  —
 
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