С 2,8 промилле по Несвижу…

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Начальник ОГАИ Несвижского РОДВ В.Н. Казакевич рассказал «НН» о том, что предпринимается в районе для большей безопасности на дорогах:

— На сегодняшний день за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения на территории Несвижского района осуждены 7 человек. Одно уголовное дело расследуется. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 9-го нерадивого водителя, который управлял мотоциклом.

Все нарушители — жители Несвижского района. Основная часть — неработающие, люди, у которых нет постоянного заработка и те, кто ведет асоциальный образ жизни. Как правило, это люди от 25 до 40 лет.

Что касается их состояния, то, как показывает статистика, некоторые из них потребляли накануне спиртное и не рассчитали свои физические силы либо это те, у кого промилле зашкаливают (как в выдыхаемом воздухе, так и в крови). Именно они обычно не отдают оценку своим действиям, ведут себя неадекватно.

Так, недавно во время рейдовых мероприятий был задержан водитель, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомашиной. Нам поступил звонок сознательных граждан об этом. Мы сориентировались, и злостный нарушитель был задержан.





При проведении процедуры освидетельствования было зафиксировано 2,8 промилле. 46-летний мужчина был практически в центре города в час пик, в то время, когда заканчивается рабочий день и из детского сада родители забирают своих детей.

— Владимир Николаевич, Гос-автоинспекция часто обращается к гражданам через районную газету, взывая к их сознательности. Звонят ли по фактам, следуя призывам ГАИ? Действенны ли обращения?

— Очень много звонят. Еже-дневно. И не только по фактам алкогольного опьянения водителей либо пешеходов. Сообщают и о грубых нарушениях правил дорожного движения: создании аварийной ситуации, непредоставлении приоритетов в движении.

Мы реагируем на сообщения, и в случае установления факта и личности водителя привлекаем его к административной ответственности.

Также нам предоставляют факты нарушений в записи видеорегистратора. Были среди участников дорожного движения серьезные опасные ситуации. Согласно видеозаписи, мы неоднократно составляли протоколы в отношении нарушителей, привлекали к ответственности виновных, я даже выносил решение о лишении права управления транспортными средствами.

— Бывают ли среди обращений граждан конкретные предложения?

— На наш адрес поступает также много предложений по улучшению организации движения на улично-дорожной сети и города Несвижа, и района. Все сообщения мы вместе с компетентными специалистами различных служб тщательно изучаем, выезжаем на место (изучаем дорожные условия), и если действительно есть необходимость, стараемся внедрить нужные инженерные решения.





— Как только в Несвиже в районах детских дошкольных учреждений и в других местах появились «спящие полицейские», последовали возмущения водителей: «Слишком много их в городской черте», «Очень высоко положили» и т.д. Как обстоят дела сегодня?

— Последние несколько лет жалоб, касающихся искусственных дорожных неровностей, нет. Люди увидели и поняли, с какой целью это было сделано. Ведь ни одно такое сооружение не было бесцельным. Они ведь устанавливаются там, где вспыхивают очаги аварийности на улично-дорожной сети.

На протяжении 2017 — 2018 годов, согласно решению районного исполнительного комитета, решению Минской областной комиссии по безопасности дорожного движения, мы провели большую работу по организации подъездов, подходов к детским учреждениям и учреждениям образования. Были установлены пешеходные ограждения, цель которых — исключить прямой выход детей на проезжую часть.

Появились новые инженерные сооружения в микрорайоне Северный, где на некоторых улицах наблюдались опасные перегрузки.

Мы даже пошли на такое решение, как установить искусственную неровность на главной дороге Несвиж — Сейловичи — Бузуны. В этом месте, несмотря на то, что ранее искусственная неровность уже была уложена на перекрестке (на второстепенной дороге), где ранее регистрировали несколько ДТП, мы установили неровность и на главной дороге, исключив этим транспортные происшествия в данном месте в общем, и теперь нет обращений даже в связи с материальным ущербом.

Аналогичная ситуация была на пересечении дорог Першаи — Ивенец — Несвиж с подъездом от автодороги Осиповичи — Барановичи к автодороге Поречаны — Новогрудок — Несвиж (в просторечии — Северный обход). Кольцевая развязка недавно была пущена в эксплуатацию.

— Какие еще новшества появились в нашем районе?

— Это обустроенная велодорожка в Городее на подъезде к поселку от автодороги Р11. Появилась дополнительная пешеходная связь с обустройством автобусных остановок на автодороге Несвиж — Сейловичи в агрогородке Заозерье). В этом году планируем обустроить велодорожку от Городеи до Студенок, где отслеживаются интенсивные потоки велосипедистов и пешеходов.

Также запланировано обустройство автобусной остановки и парковочных мест в районе центральной больницы.

Все мероприятия будут проводиться в рамках региональной программы по улучшению дорожных условий на территории Несвижского района.