Прошла акция «Скорость». В ГАИ подвели ее итоги

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Госавтоинспекция Несвижского РОВД напоминает водителям: превышение скоростных режимов является одной из основных причин совершения ДТП с тяжкими последствиями!





С 18 по 21 октября на территории Несвижского района прошла акция «Скорость». За время проведения рейдовых мероприятий сотрудники Госавтоинспекции к административной ответственности привлекли 31 водителя, 2 из них являются нарушителями скоростного режима повторно в течение года. Для данных участников дорожного движения Законом предусмотрен штраф от 5 до 15 базовых величин либо лишение права управления транспортными средствами сроком до 1 года.

К сожалению, констатировали в ГАИ, одной из причин совершения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями является скорость. В районе зарегистрировано 12 ДТП, из них 3 — по причине нарушения скоростного режима.

Госавтоинспекция отошла от практики привлечения водителей к административной ответственности за превышение скорости на 10 — 20 км/ч (на основании действующего законодательства, инспекторы в таких случаях выносят устные замечания).

Но если превышение 20 и выше, то следует административное наказание.

На сегодняшний день в районе за 10 месяцев 2018 года за превышение скорости свыше 20 км/ч привлечены 417 водителей. Из них 34 — допустили данное правонарушение повторно в течение года. Это значит, что им грозит лишение водительского удостоверения.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.