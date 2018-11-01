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Прошла акция «Скорость». В ГАИ подвели ее итоги

02.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Госавтоинспекция Несвижского РОВД напоминает водителям: превышение скоростных режимов  является одной из основных причин совершения ДТП с тяжкими последствиями!

Прошла акция «Скорость». В ГАИ подвели ее итоги

С 18 по 21 октября на территории Несвижского района прошла акция «Скорость». За время проведения  рейдовых мероприятий  сотрудники Госавтоинспекции к административной ответственности  привлекли 31 водителя, 2 из них являются  нарушителями скоростного режима повторно в течение  года. Для данных участников  дорожного движения Законом  предусмотрен штраф от 5  до 15 базовых величин  либо лишение права управления транспортными средствами сроком до 1 года.

К сожалению, констатировали в ГАИ, одной из причин совершения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями является скорость. В районе зарегистрировано  12 ДТП, из них 3 — по причине  нарушения скоростного режима.

Госавтоинспекция отошла от практики привлечения водителей к административной  ответственности за превышение  скорости на 10 — 20 км/ч (на основании действующего  законодательства, инспекторы в таких случаях выносят устные  замечания).

Но если превышение 20 и выше, то следует административное  наказание.

На сегодняшний день  в районе за 10 месяцев 2018 года за превышение скорости свыше 20 км/ч привлечены 417 водителей. Из них 34 — допустили данное правонарушение повторно в  течение года. Это значит, что им грозит лишение  водительского удостоверения.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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Госавтоинспекция Несвижского РОВД напоминает водителям: превышение скоростных режимов  является одной из основных причин совершения ДТП с тяжкими...
 
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