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Основа духовно- нравственных ориентиров

02.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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(Окончание. Начало в № 81 «НН»  от 26.10. 2018 г.)

Во второй части встречи с коллективом  Несвижского УМГ начальник УГАИ УВД Минского облисполкома Н.М.Короткевич остановился на теме «Медико-социальные последствия пьянства и алкоголизма. Пути решения проблемы посредством организации информационной работы с населением». Он в первую очередь заострил внимание присутствующих на вопросах безопасности дорожного движения. Подчеркнув, что чем выше в обществе уровень культуры, тем ниже уровень пьянства, начальник УГАИ области привел примеры, где употребление спиртных напитков обернулось трагедией.

Так, на Минщине, в одном из сельхозпредприятий произошел несчастный случай на производстве: один из работников, который был командирован из Гомельской области для оказания помощи в уборке урожая, получил травму. Убирая кукурузу, машинист комбайна причинил телесные повреждения этому молодому мужчине, т.к. тот уснул в кукурузе после принятия спиртного. На следующий день, несмотря на все предпринятые медицинскими работниками усилия, пострадавший скончался. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчину накануне отстранили от работы. И он решил отдохнуть… Но не дома или в культурном заведении, а… в поле.

Оценку действиям должностных лиц предприятия дадут Следственный комитет и прокуратура. Но главная проблема в том, что человека нет,  семья лишилась кормильца.

Остановился Н.М. Короткевич на статистике, подчеркнув, что серьезность проблемы дорожных трагедий остается. В настоящее время по области за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения задержаны 3533 водителя, а по республике — 17170 человек. Цифры большие. Но в последние годы, благодаря широкой разъяснительной работе, уровень правового сознания населения растет, в том числе и благодаря ужесточению мер, которые применяются к этой категории. Количество пьяных водителей, задержанных на дорогах, уменьшается.

Если говорить о последствиях, которые приносят обществу нетрезвые  водители, то 10—15 % ДТП — на их счету и притом с трагедиями — гибелью людей.

По республике на дорогах погибли 383 человека, а это практически целое предприятие. Из них 19 детей… Можно сказать, целый класс.

На дорогах Минской области погибли 7 детей. Все — по вине взрослых. Шестеро детей погибли в то время, когда они находились в качестве пассажиров, а за рулем сидели матери. Только в одном ДТП, где погиб ребенок, отец остановился для устранения технической неисправности. В это время и был совершен наезд другим транспортным средством, водитель которого уснул за рулем.

Тему разговора о безопасности дорожного движения продолжил начальник ОГАИ Несвижского РОВД  майор милиции В.Н. Казакевич.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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(Окончание. Начало в № 81 «НН»  от 26.10. 2018 г.) Во второй части встречи с коллективом  Несвижского УМГ начальник УГАИ
 
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