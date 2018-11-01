|
Супружеская пара из Бобруйска заблудилась в лесу
02.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Позавчера 57-летняя женщина и ее 58-летний супруг пошли в лес за грибами в районе Дубовки и заблудились.
Примерно в шесть часов вечера женщина позвонила своему 33-летнему сыну и рассказала, что отец, по всей видимости, заблудился в лесу. Она его зовет, сигналит в машине, но он долго не откликается. Затем связь оказалась прервана. А на звонки женщина не отвечала. Вскоре сын сам отправился в лес на поиски матери с отцом. Нашел их машину, в которой никого не было. Телефон матери звонил в авто. Около полуночи молодой человек позвонил в милицию с просьбой о помощи.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Позавчера 57-летняя женщина и ее 58-летний супруг пошли в лес за грибами в районе Дубовки и заблудились. Примерно в шесть часов вечера женщина позвонила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)