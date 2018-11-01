Супружеская пара из Бобруйска заблудилась в лесу

Позавчера 57-летняя женщина и ее 58-летний супруг пошли в лес за грибами в районе Дубовки и заблудились.

Примерно в шесть часов вечера женщина позвонила своему 33-летнему сыну и рассказала, что отец, по всей видимости, заблудился в лесу. Она его зовет, сигналит в машине, но он долго не откликается. Затем связь оказалась прервана. А на звонки женщина не отвечала. Вскоре сын сам отправился в лес на поиски матери с отцом. Нашел их машину, в которой никого не было. Телефон матери звонил в авто. Около полуночи молодой человек позвонил в милицию с просьбой о помощи.



На поиски немедленно выехали сотрудники милиции и МЧС. Примерно в 2 часа ночи в лесу, в нескольких километрах от автомобиля, супруги были найдены. К счастью, они были целы и невредимы.

Источник: sb.by





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