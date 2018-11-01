ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Mercedes выпустит детские коляски

02.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Mercedes выпустит детские коляски

Знаменитая немецкая фирма Hartan, которая уже более 60 лет занимается производством детских колясок, выпустит совместную коллекцию с автомобильным брендом Mercedes. Об этом сообщает Mannheimer Morgen.

Hartan утверждает, что новые модели будут отличаться своей эргономичностью и функциональностью. Шины Solight Ecco и диски схожи с AMG-моделями. Люлька сделана из влагонепроницаемого материала. Рама коляски выполнена из алюминия, за счет этого она будет легко и быстро складываться. Цвет рамы и расцветку люльки заказчик выбирает сам. Весит коляска 13 кг.

Как и автомобили Mercedes, коляски выпустят в нескольких вариантах. Все они будут украшены логотипом автомобильного бренда. Помимо этого Dessin Sport, которая считается AMG-версией, будет украшена на ручках и козырьке "спортивными полосками". В такой версии она будет только черного и серого цвета. В наличии - еще две расцветки: Dolce Vita бежевого цвета с песочным и коричневыми оттенками и Dessin Deep Sea, которая сочетает серый и блекло-голубой.

Источник: БЕЛТА.

Фото Daimler AG

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитая немецкая фирма Hartan, которая уже более 60 лет занимается производством детских колясок, выпустит совместную коллекцию с автомобильным...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси ускорили строительство жилья для многодетных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика