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Белорусскоязычные таблички на слуцком вокзале изготовили с ошибками
02.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Недавно на железнодорожном вокзале в Слуцке установили новые информационные таблички на белорусском языке. Правда, изготовлены они были с ошибками, на это в
Так, в 16 словах изготовитель допустил минимум четыре ошибки.
Впрочем, последний пункт может быть спецификой кириллического шрифта, в котором по умолчанию не было знака «ў».
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Недавно на железнодорожном вокзале в Слуцке установили новые информационные таблички на белорусском языке. Правда, изготовлены они были с ошибками, на это в своём...
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