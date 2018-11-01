Белорусскоязычные таблички на слуцком вокзале изготовили с ошибками

Недавно на железнодорожном вокзале в Слуцке установили новые информационные таблички на белорусском языке. Правда, изготовлены они были с ошибками, на это в своём Instagram обратил внимание Игорь Случак.





Так, в 16 словах изготовитель допустил минимум четыре ошибки.

Слово «касса» в белорусском пишется с одной буквой «с»,

Слово «места» в родительном падеже пишется не «месц», а «месца ў »,

», Буква «у» после двух гласных не перешла в «ў » ( у краткое).

Впрочем, последний пункт может быть спецификой кириллического шрифта, в котором по умолчанию не было знака «ў».



А где ещё Вы находили ошибки? Поделитесь в комментариях!



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