Осенние деды отмечались православными белорусами на третьей неделе от Покровов. Однако в силу включения Дня памяти в список государственных праздников традиция прекратила свое существование. Сейчас Осенние деды в Беларуси отмечаются в одну из суббот в период с 1 по 11 ноября. При этом государственный праздник День памяти имеет устойчивую дату — 2 ноября.

Белорусские Осенние деды — домашний праздник. Этот день принято проводить в кругу семьи. Праздник Деды в ноябре имеет свои традиции и черты, в том числе и мистические. На Дедов приглашают предков, чтобы отблагодарить их за покровительство. Это день поминовения всех умерших. Перед Дедами наводили чистоту в дому, а также тщательно мылись в бане, где затем оставляли ведро чистой воды и свежий веник для гостей — душ предков.

Вечером вся семья садилась за торжественный поминальный стол. Число блюд обязательно должно было быть нечетным и по количеству не меньше пяти. Однако каждое блюдо подавалось в паре (например, 5 блюд подавались на 10 тарелках). Таким образом, стол накрывался и для живых, и для усопших.