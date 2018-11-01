Акция «Безопасные каникулы»

Во время школьных каникул стражи дорог особое внимание уделяют правильной перевозке детей.

Юные пассажиры в обязательном порядке должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а малыши ростом не выше полутора метров должны находиться исключительно в специальных удерживающих устройствах.

В этом году только на территории Минской области всего с участием несовершеннолетних произошло 78 происшествий, в результате которых 8 детей погибли, причем это все дети-пассажиры, и 82 ребенка травмированы.

Водителям следует быть внимательными, особенно во дворах и у территорий школ. Инспекторы рекомендуют уже переходить на зимние шины.



