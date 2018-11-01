Курсы валют и криптовалют на сегодня

Белорусский рубль подешевел к валютной корзине 2 ноября в начале торгов на 0,11%, а с начала недели на 0,52%.

Средневзвешенный курс доллара опустился всего на 0,0004 рубля до 2,1187 BYN/USD.

Средневзвешенный курс евро подскочил сразу на 0,0145 рубля до 2,4230 BYN/EUR.

Напомним, что в прошлую пятницу евро завершил торги на минимуме за 60 дней, а сегодня подорожал до максимума за 15 дней.

Bitcoin − 6385.29$ (+29.84);

Bitcоin Cash/ВСС – 425.42$ (+1.17);

DigitalCash − 154.53$ (+0.69);

Еthеreum − 199.06$ (+0.93);

ZCаsh − 117.04$ (+1.6);

Monеro − 104.83$ (+0.07).



