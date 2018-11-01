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В Каменецком районе в ДТП травмирован пассажир "Рено" - гражданин Украины
02.11.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
01.11.2018 года около 05.00 часов 32-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки «Рено Шафран» двигался по автодороге Р-16 «Тюхиничи –Высокое - гр. РП», по направлению от г. Высокое к д. Тюхиничи.
На 28 км данной автодороги, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на придорожное дерево. В результате происшествия 38-летний житель г.Ровно, Украина (пассажир) в травмами госпитализирован в УЗ "Брестская областная больница".
Проводится проверка.
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01.11.2018 года около 05.00 часов 32-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки «Рено Шафран» двигался по автодороге Р-16 «Тюхиничи –Высокое - гр. РП», по направлению...
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