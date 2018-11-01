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В Столинском районе в ДТП травмирован пешеход
02.11.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
01.11.2018 в 07.10 часов 23-летний житель аг.Велемичи, Столинского района, управляя автомобилем марки «Ауди 100» двигался по автодороге «Д.Городок- Ольпень- Хотомель» в направлении д. Ольпень.
На 1 километре автодороги водитель совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении, по правому краю проезжей части дороги 63-летнего жителя аг.Д.Городок. В результате происшествия мужчина с травмами госпитализирован в УЗ "Столинская ЦРБ". Установлено, что пешеход не был обозначен световозвращающим элементом. Проводится проверка.
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01.11.2018 в 07.10 часов 23-летний житель аг.Велемичи, Столинского района, управляя автомобилем марки «Ауди 100» двигался по автодороге «Д.Городок- Ольпень- Хотомель» в...
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