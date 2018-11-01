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В Столинском районе в ДТП травмирован пешеход

02.11.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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01.11.2018 в 07.10 часов 23-летний житель аг.Велемичи, Столинского района, управляя автомобилем марки «Ауди 100» двигался по автодороге «Д.Городок- Ольпень- Хотомель» в направлении д. Ольпень.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60274.php

В Столинском районе в ДТП травмирован пешеход

На 1 километре автодороги водитель совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении, по правому краю проезжей части дороги 63-летнего жителя аг.Д.Городок. В результате происшествия мужчина с травмами госпитализирован в УЗ "Столинская ЦРБ". Установлено, что пешеход не был обозначен световозвращающим элементом. Проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60274.php

В Столинском районе в ДТП травмирован пешеход


Уважаемые пешие участники дорожного движения! Задумайтесь о своей безопасности! В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обозначайте себя световозвращателями или жилетами повышенной видимости! Берегите свою жизнь!

 
 
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01.11.2018 в 07.10 часов 23-летний житель аг.Велемичи, Столинского района, управляя автомобилем марки «Ауди 100» двигался по автодороге «Д.Городок- Ольпень- Хотомель» в...
 
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