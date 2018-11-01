В Ляховичском районе в ходе преследования задержан тракторист

01 ноября около 15:45 часов в дежурную часть Ляховичского РОВД поступило сообщение от жителя Ляховичского района о том, что в аг. Дарево водитель трактора "МТЗ" совершил столкновение с деревянным забором и уехал с места происшествия, при этом мужчина сообщил, что тракторист направляется в сторону города Ляховичи.



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Оперативный дежурный РОВД незамедлительно передал поступившую информацию сотрудникам ГАИ , которые несли службу по надзору за безопасностью дорожного движения. Экипажи выбыли в указанном направлении. На автодороге Барановичи — Ляховичи милиционеры обнаружили разыскиваемый трактор, и путем включения проблесковых маячков красного и синего цвета, через громкоговорящее устройство высказали требование водителю трактора об остановке. Водитель сельхозтехники его проигнорировал и продолжил движение в сторону райцентра, при этом водитель неоднократно выезжал на полосу встречного движения, тем самым создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения. Один из служебных автомобилей ГАИ на перекрестке улицы Орловской г.Ляховичи и автодороги Барановичи-Ляховичи патрульным автомобилем преградил дорогу трактористу, тем самым вынудил его остановиться. После остановки водитель трактора закрылся в кабине и отказывался выходить, но через некоторое время он понял, что деваться некуда и выйдя из кабины попытался убежать. Эта попытка оказалась неудачной, он сразу был задержан инспектором. Тракторист был изрядно пьян, при этом вел себя агрессивно и оказывал неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции. Мужчину задержали и доставили в Ляховичский РОВД для прохождения медицинского освидетельствования.



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Согласно акта мед.освидетельствования в выдыхаемом воздухе - 5,4 промилле алкоголя. Задержанным "рекордсменом" оказался житель г.Ляховичи, 1964 года рождения. В отношении нарушителя составлено 7 административных материалов (ч.1 ст.18.16, ч.3 ст.18.21, ч.3 ст.18.12, ч.8 ст.18.14, ч.2 ст.18.17 ч.5 ст.18.22 и 23.4 КоАП Республики Беларусь). Трактор принадлежит одной из организаций района.