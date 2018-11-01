Когда Беларусь снова попросит денег у МВФ и на что пойдет ради нового кредита?

Зачем представители МВФ едут в Беларусь





Intex-press эксперты. Визит, запланированный на ноябрь, «дежурный», «рабочий», разговора о предоставлении очередного кредита во время этой встречи не будет, считают опрошенныеэксперты.





– Это формальная миссия. МВФ ежегодно приезжает для консультаций в страны-участницы этой организации, к тем, кто с ней сотрудничал или даже планирует сотрудничать, – говорит Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари».

Почему важен диалог с МВФ





По мнению экспертов, главный плюс от взаимодействия с МВФ – выгодные кредиты.





– МВФ – это некоммерческая организация и не ставит своей целью зарабатывать деньги на кредитах. Не бывает заемных средств дешевле кредитов МВФ, – говорит Вадим Иосуб.





Эксперты обращают внимание на то, что кредиты МВФ уже спасали Беларусь – в 2009 году наша страна получила от этой организации 3,5 млрд долларов.





– В очень трудный период, когда в отношениях с Россией начались завихрения, МВФ протянул руку помощи, – говорит аналитик Александр Класковский.





Во-вторых, взаимодействие с МВФ дает возможность нашей стране получить диагностику белорусской экономики, советы, рекомендации по улучшению экономического положения.





– Правительство, Нацбанк считают необходимым контактировать с этой авторитетной международной финансовой организацией, – рассуждает Александр Класковский.





Что рекомендует МВФ





Самые важные требования, которые выдвигает МВФ для Беларуси, – это структурные реформы в экономике и в сфере ЖКХ, осторожная денежно-кредитная политика. Реформы в экономике в первую очередь касаются госпредприятий, которые из-за неэффективного управления работают в убыток, банкротами не признаются и выживают за счет постоянных бюджетных вливаний. Реформирование в сфере ЖКХ предполагает переход к стопроцентной коммуналке одновременно с введением механизма адресных дотаций. Осторожная денежно-кредитная политика – это в первую очередь отказ от «печатного станка».





Эксперты говорят, что некоторые меры, рекомендованные МВФ, Беларусь начала применять. Последние несколько лет в стране «осторожничают с печатанием денег», по многим тарифам на услуги ЖКХ (кроме тепловой энергии) перешли на полное возмещение. Все еще нерешенными, по словам собеседников, остаются проблемы государственных предприятий.



