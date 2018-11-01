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Когда Беларусь снова попросит денег у МВФ и на что пойдет ради нового кредита?
В ноябре ожидается очередной визит представителей Международного валютного фонда в нашу страну. Будет ли белорусское руководство просить у МВФ денег, в чем плюсы контактов с этой организацией и когда власти возьмутся за убыточные предприятия, которые МВФ советует реформировать, Intex-press рассказали независимые эксперты.
Зачем представители МВФ едут в Беларусь
Визит, запланированный на ноябрь, «дежурный», «рабочий», разговора о предоставлении очередного кредита во время этой встречи не будет, считают опрошенные
– Это формальная миссия. МВФ ежегодно приезжает для консультаций в страны-участницы этой организации, к тем, кто с ней сотрудничал или даже планирует сотрудничать, – говорит Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари».
Почему важен диалог с МВФ
По мнению экспертов, главный плюс от взаимодействия с МВФ – выгодные кредиты.
– МВФ – это некоммерческая организация и не ставит своей целью зарабатывать деньги на кредитах. Не бывает заемных средств дешевле кредитов МВФ, – говорит Вадим Иосуб.
Эксперты обращают внимание на то, что кредиты МВФ уже спасали Беларусь – в 2009 году наша страна получила от этой организации 3,5 млрд долларов.
– В очень трудный период, когда в отношениях с Россией начались завихрения, МВФ протянул руку помощи, – говорит аналитик Александр Класковский.
Во-вторых, взаимодействие с МВФ дает возможность нашей стране получить диагностику белорусской экономики, советы, рекомендации по улучшению экономического положения.
– Правительство, Нацбанк считают необходимым контактировать с этой авторитетной международной финансовой организацией, – рассуждает Александр Класковский.
Что рекомендует МВФ
Самые важные требования, которые выдвигает МВФ для Беларуси, – это структурные реформы в экономике и в сфере ЖКХ, осторожная денежно-кредитная политика. Реформы в экономике в первую очередь касаются госпредприятий, которые из-за неэффективного управления работают в убыток, банкротами не признаются и выживают за счет постоянных бюджетных вливаний. Реформирование в сфере ЖКХ предполагает переход к стопроцентной коммуналке одновременно с введением механизма адресных дотаций. Осторожная денежно-кредитная политика – это в первую очередь отказ от «печатного станка».
Эксперты говорят, что некоторые меры, рекомендованные МВФ, Беларусь начала применять. Последние несколько лет в стране «осторожничают с печатанием денег», по многим тарифам на услуги ЖКХ (кроме тепловой энергии) перешли на полное возмещение. Все еще нерешенными, по словам собеседников, остаются проблемы государственных предприятий.
Что дальше
Сейчас сотрудничество МВФ и Беларуси по вопросу предоставления нового кредита поставлено на «расширенную паузу», заявил министр экономики Дмитрий Крутой. Причина – нежелание белорусской стороны проводить рекомендованные реформы. Руководство нашей страны объясняет свою позицию так: реформирование госпредприятий и переход на полную оплату всех услуг ЖКХ вызовут у населения шок.
Тем не менее белорусские власти не исключают того, что переговоры с МВФ на тему реализации новой кредитной программы будут возобновлены в 2020–2021 годах. Эксперты считают, что после президентских выборов 2020 года руководство страны все-таки решится на непопулярные меры, реализацию которых пока откладывает.
– Надо провести выборы и пока не будоражить народ высокой коммуналкой или сокращениями на госпредприятиях. А потом снова будет вестись разговор о кредитах, и, чтобы получить их, нужно будет пойти на непопулярные реформы, – рассуждает Александр Класковский.
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В ноябре ожидается очередной визит представителей Международного валютного фонда в нашу страну. Будет ли белорусское руководство просить у МВФ денег, в чем плюсы...
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