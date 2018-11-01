"Умные" фары Ford будут адаптировать освещение с учетом дорожных знаков и разметки

Благодаря разработанной Ford новой системе адаптивного головного освещения автомобильные фары лучше освещают велосипедистов и пешеходов на перекрестках, срабатывая быстрее, чем системы, отслеживающие поворот рулевого колеса.





Американский автогигант представил технологию, в которой для адаптации головного освещения к меняющимся дорожным условиям используется автоматическое считывание дорожных знаков и разметки. Например, при подъезде к круговому перекрестку система расширяет световой пучок, чтобы водитель смог увидеть велосипедистов и пешеходов, находящихся у дороги.





При этом система Ford ориентируется не на карты GPS-навигации, а на реальные объекты дорожной инфраструктуры. Работа фар согласуется с показаниями камеры под зеркалом заднего вида, считывающей разметку и знаки на расстоянии до 65 м — головная оптика следует за разметкой и направляет световой пучок в сторону поворота еще до того, как водитель начнет вращать рулевое колесо. Изменение направления светового пучка, по словам разработчиков, происходит намного раньше, чем в системах, отслеживающих вращение рулевого колеса.





В ближайшее время Ford намерена представить систему точечного освещения, в которой используется камера инфракрасного видения, способная распознавать пешеходов, велосипедистов и крупных животных на расстоянии до 120 м.