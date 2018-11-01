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В Жабинковском районе школьник ударил в лицо инспектора ГАИ: возбуждено уголовное дело

02.11.2018 12:43 — Разное | Tut.by  
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17-летний учащийся 11 класса одной из школ Жабинковского района подозревается в насилии в отношении сотрудника милиции, сообщает ГАИ региона.

24 октября экипаж ГАИ в Жабинке получил сообщение от дежурного о том, что около санатория «Буг» произошло ДТП. Инспекторы приехали по вызову и заметили, как с места аварии пытаются скрыться молодой человек, который вел мотоцикл в руках, и девушка.

На требование остановиться «беглецы» не отреагировали. Сотрудники ГАИ догнали молодую пару. В ходе разбирательства парень подтвердил факт ДТП и пояснил, что, испугавшись приезда сотрудников ГАИ, решил скрыться с места аварии. Нарушителем оказался пьяный 23-летний житель деревни Залузье. Его медицинское освидетельствование показало 2,2 промилле.

Во время оформления ДТП из леса вышел еще один молодой человек, который решил вмешаться в административный процесс. Он нелестно высказывался в адрес сотрудников ГАИ и пытался помешать составлению административного материала. Инспектор сделал парню замечание, на что тот ответил агрессией — ударил сотрудника ГАИ в лицо и скрылся.

Нападавшим оказался 17-летний парень. Ранее он был судим за причинение менее тяжких телесных повреждений.

31 октября Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Подозреваемый задержан.

 
 
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