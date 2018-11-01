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Не устроила зарплата. Усэйн Болт покинул австралийский футбольный клуб

02.11.2018 12:33 — Разное | Tut.by  
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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт покинул расположение команды высшего дивизиона чемпионата Австралии «Сентрал Кост Мэринерс». Клуб предлагал восьмикратному олимпийскому чемпиону по легкой атлетике зарплату в 150 тысяч долларов в год, но ямайца эти условия не устроили.


Фото: twitter.com/CCMariners

В августе 2018 года Болт подписал соглашение с «Сентрал Кост Мэринерс». Оно позволяло ямайскому спортсмену тренироваться с командой во время предсезонной подготовки. Болт провел в составе клуба два товарищеских матча, в одном из которых забил два гола.

— Болт не сможет продолжить карьеру в нашей команде. Мы не смогли договориться об условиях контракта. Тем не менее мы рады, что он провел с нами последние восемь недель, — говорится в заявлении на официальном сайте «Сентрал Кост Мэринерс».

Болт перед уходом из команды поблагодарил ее владельцев, весь персонал, футболистов и болельщиков.

— Меня здесь очень радушно приняли. Надеюсь, что клуб сможет добиться успехов в предстоящем сезоне, — сказал ямайский спортсмен.


Фото: Reuters

Болт завершил легкоатлетическую карьеру в августе 2017 года после чемпионата мира в Лондоне, на котором он завоевал бронзу на стометровке, а в эстафете 4×100 м упал из-за судороги подколенного сухожилия. За карьеру он выиграл восемь золотых медалей на Олимпийских играх, стал одиннадцатикратным чемпионом мира и установил восемь мировых рекордов в спринте.

 
 
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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт покинул австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Мэринерс". Стороны не смогли...
 
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