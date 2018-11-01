Не устроила зарплата. Усэйн Болт покинул австралийский футбольный клуб

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт покинул расположение команды высшего дивизиона чемпионата Австралии «Сентрал Кост Мэринерс». Клуб предлагал восьмикратному олимпийскому чемпиону по легкой атлетике зарплату в 150 тысяч долларов в год, но ямайца эти условия не устроили.



Фото: twitter.com/CCMariners

В августе 2018 года Болт подписал соглашение с «Сентрал Кост Мэринерс». Оно позволяло ямайскому спортсмену тренироваться с командой во время предсезонной подготовки. Болт провел в составе клуба два товарищеских матча, в одном из которых забил два гола.

— Болт не сможет продолжить карьеру в нашей команде. Мы не смогли договориться об условиях контракта. Тем не менее мы рады, что он провел с нами последние восемь недель, — говорится в заявлении на официальном сайте «Сентрал Кост Мэринерс».

Болт перед уходом из команды поблагодарил ее владельцев, весь персонал, футболистов и болельщиков.

— Меня здесь очень радушно приняли. Надеюсь, что клуб сможет добиться успехов в предстоящем сезоне, — сказал ямайский спортсмен.



Фото: Reuters

Болт завершил легкоатлетическую карьеру в августе 2017 года после чемпионата мира в Лондоне, на котором он завоевал бронзу на стометровке, а в эстафете 4×100 м упал из-за судороги подколенного сухожилия. За карьеру он выиграл восемь золотых медалей на Олимпийских играх, стал одиннадцатикратным чемпионом мира и установил восемь мировых рекордов в спринте.