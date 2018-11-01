Россельхознадзор проверит качество поставляемых из Беларуси шампиньонов





Как сообщается на сайте ведомства, специалисты Россельхознадзора проведут мониторинг поставляемых в Россию грибов шампиньонов. Мониторинг будет проходить с 1 ноября в течение месяца.

Сообщается, что мониторинг будет осуществляться при отгрузках грибов с основных предприятий–поставщиков: СООО «БОНШЕ», КФХ «Грибная страна» и ООО «Логал-Био», поскольку на их долю приходится 90% всего объема грибов, поставляемых из Беларуси в Россию

Необходимость проведения мониторинга в Россельхозадзоре объясняют результатами проведенного раннее предотгрузочного контроля. Он показал, что с указанных предприятий в соседнюю страну поставляются грибы в объемах, значительно меньше ранее заявленных Государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь.

Напомним, в июле Россельхознадзор на пункте карантинного фитосанитарного контроля выявил партию свежих шампиньонов, экспортируемую белорусским предприятием, на маркировке которой страной происхождения была указана Республика Польша. При этом груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченным органом Беларуси.