Массовая охота на пушного зверя открывается в Беларуси 3 ноября. Охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного. Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена способами: из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте – борзых охотничьих собак и ловчих птиц. Ружейная охота на другие вышеперечисленные виды пушных животных разрешена в светлое время суток способом с подхода, в том числе с охотничьими собаками. Разрешенными орудиями являются гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, а также охотничьи собаки – все породы, кроме гончих и борзых. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).

Незаконная охота влечет административную (штраф от 20 до 50 базовых величин (БВ – Br24,5) с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права), уголовную (штраф, лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) и гражданско-правовую (возмещение ущерба, причиненного окружающей среде) ответственность, – напомнили в пресс-службе. Закроется сезон охоты на пушнину 27 января 2019 года.