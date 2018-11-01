Как реагировать на настойчивые просьбы вступить в БРСМ - Детям до 16 нужно согласие родителей.





История с нашумевшим роликом про запись в БРСМ вызвала много вопросов. Например, справедливо ли брать членские взносы с неработающих школьников? Что делать, если не хочешь вступать в БРСМ, а тебя настойчиво уговаривают? Как выйти из общественного объединения? Об этом TUT.BY поговорил с Ольгой Смолянко, директором Центра правовой трансформации.

1 В каком возрасте принимают в БРСМ? Согласно Уставу БРСМ , в организацию можно вступать с 14 лет. По закону «Об общественных объединениях», минимального возраста, с которого граждане могут быть членами общественного объединения, нет. Поэтому создаются пионерские, скаутские организации. При этом дети, которым не исполнилось 16 лет, могут вступать в такие организации только с письменного разрешения законных представителей. Ими являются родители или, если их нет, органы опеки и попечительства. — Может ли школа быть законным представителем? — Нет. В случаях, если ребенок до 16 лет хочет, например, вступить в БРСМ, а родители не разрешают, сделать этого он не может.

2 Может ли организация собирать членские взносы со школьников, которые сами не зарабатывают? Да. Закон «Об общественных объединениях» устанавливает возможность членских взносов. По Гражданскому кодексу, дети с 14 до 18 лет могут распоряжаться своим заработком, стипендией без согласия законных представителей. Если школьник не зарабатывает, то членские взносы за него платят законные представители. Давая письменное согласие, чтобы ребенок вступил в общественное объединение, они берут на себя это обязательство. Специалист отмечает, что в Уставе БРСМ не указана сумма членского взноса. Решение о его размере принимает Центральный комитет БРСМ. На сайте Брестского горкома БРСМ написано , что фиксированный размер вступительного взноса составляет 2 рубля. Периодические членские взносы платят раз в полгода. Для школьников это 1 рубль. От членских взносов освобождаются дети-сироты, инвалиды, воспитанники школ-интернатов и детских домов.

3 Законна ли фраза «Не вступишь в БРСМ, не поступишь в вуз»? — В основе любого общественного объединения лежит такое понятие, как добровольность. Нарушая принцип добровольности, нарушается право человека на свободу ассоциаций. Отмечу, что свобода ассоциаций — это одно из фундаментальных прав человека. Оно устанавливается как международными документами, например, Международным пактом о гражданских и политических правах, так и Конституцией. В нашей Конституции оно называется право на объединение. Данное право предусматривает, что, во-первых, человек может создавать организации или вступать в уже действующие. Во-вторых, никого нельзя принудить вступить в объединение.

4 Предусмотрена ли ответственность за нарушение права на свободу ассоциаций? Процессуально привлечь за такое нарушение сложно. В нашей стране таких случаев я, например, не знаю. В то же время в Кодексе об административных правонарушениях есть статья 9.8. В ней сказано, что за принуждение людей вступать в политические партии и иные общественные объединения может быть предусмотрен штраф от 4 до 20 базовых величин (от 98 до 490 рублей). То есть теоретически такая ответственность есть. — Куда в таком случае жаловаться? — Если принуждение, например, происходит в учреждении образования, то стоит обратиться в Министерство образования. Есть прокуратура, которая следит за единообразным применением законодательства. Можно написать жалобу в суд. Кстати, комментируя нашумевший ролик, в Центральном комитете БРСМ предупредили , что они открыты, и просили обращаться к ним.

5 Как аргументировать, почему я не хочу вступать в общественное объединение? — Исходя из законодательства, человек не должен ничего аргументировать. Это его право хотеть или не хотеть. Если это касается детей, то тут достаточно твердую позицию должны занимать родители и поддерживать своих детей.