Как реагировать на настойчивые просьбы вступить в БРСМ - Детям до 16 нужно согласие родителей.

История с нашумевшим роликом про запись в БРСМ вызвала много вопросов. Например, справедливо ли брать членские взносы с неработающих школьников? Что делать, если не хочешь вступать в БРСМ, а тебя настойчиво уговаривают? Как выйти из общественного объединения? Об этом TUT.BY поговорил с Ольгой Смолянко, директором Центра правовой трансформации.
1
В каком возрасте принимают в БРСМ?
Согласно Уставу БРСМ, в организацию можно вступать с 14 лет.
По закону «Об общественных объединениях», минимального возраста, с которого граждане могут быть членами общественного объединения, нет. Поэтому создаются пионерские, скаутские организации. При этом дети, которым не исполнилось 16 лет, могут вступать в такие организации только с письменного разрешения законных представителей. Ими являются родители или, если их нет, органы опеки и попечительства.
— Может ли школа быть законным представителем?
— Нет. В случаях, если ребенок до 16 лет хочет, например, вступить в БРСМ, а родители не разрешают, сделать этого он не может.
2
Может ли организация собирать членские взносы со школьников, которые сами не зарабатывают?
Да. Закон «Об общественных объединениях» устанавливает возможность членских взносов. По Гражданскому кодексу, дети с 14 до 18 лет могут распоряжаться своим заработком, стипендией без согласия законных представителей. Если школьник не зарабатывает, то членские взносы за него платят законные представители. Давая письменное согласие, чтобы ребенок вступил в общественное объединение, они берут на себя это обязательство.
Специалист отмечает, что в Уставе БРСМ не указана сумма членского взноса. Решение о его размере принимает Центральный комитет БРСМ. На сайте Брестского горкома БРСМ написано, что фиксированный размер вступительного взноса составляет 2 рубля. Периодические членские взносы платят раз в полгода. Для школьников это 1 рубль. От членских взносов освобождаются дети-сироты, инвалиды, воспитанники школ-интернатов и детских домов.
3
Законна ли фраза «Не вступишь в БРСМ, не поступишь в вуз»?
— В основе любого общественного объединения лежит такое понятие, как добровольность. Нарушая принцип добровольности, нарушается право человека на свободу ассоциаций.
Отмечу, что свобода ассоциаций — это одно из фундаментальных прав человека. Оно устанавливается как международными документами, например, Международным пактом о гражданских и политических правах, так и Конституцией. В нашей Конституции оно называется право на объединение. Данное право предусматривает, что, во-первых, человек может создавать организации или вступать в уже действующие. Во-вторых, никого нельзя принудить вступить в объединение.
4
Предусмотрена ли ответственность за нарушение права на свободу ассоциаций?
Процессуально привлечь за такое нарушение сложно. В нашей стране таких случаев я, например, не знаю. В то же время в Кодексе об административных правонарушениях есть статья 9.8. В ней сказано, что за принуждение людей вступать в политические партии и иные общественные объединения может быть предусмотрен штраф от 4 до 20 базовых величин (от 98 до 490 рублей). То есть теоретически такая ответственность есть.
— Куда в таком случае жаловаться?
— Если принуждение, например, происходит в учреждении образования, то стоит обратиться в Министерство образования. Есть прокуратура, которая следит за единообразным применением законодательства. Можно написать жалобу в суд.
Кстати, комментируя нашумевший ролик, в Центральном комитете БРСМ предупредили, что они открыты, и просили обращаться к ним.
5
Как аргументировать, почему я не хочу вступать в общественное объединение?
— Исходя из законодательства, человек не должен ничего аргументировать. Это его право хотеть или не хотеть. Если это касается детей, то тут достаточно твердую позицию должны занимать родители и поддерживать своих детей.
6
Как выйти из общественного объединения, например из БРСМ?
— Повторюсь, общественное объединение — это добровольное объединение. В том же Уставе БРСМ прописано, что человек может свободно выйти из организации.
Для этого он должен подать заявление в первичную организацию объединения. Написали — и все, с юридической точки зрения, вы его покинули. Отказать вам в выходе никто не может.
Для подстраховки можно зафиксировать подачу заявления. Например, сделать его копию и проконтролировать, чтобы на нем поставили номер входящего. Это подтверждает: бумага принята. Как вариант, можете отправить его заказным письмом с уведомлением о доставке на адрес первички.