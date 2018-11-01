Скандальный клип Седоковой запретили на телевидении, но он продолжает бомбить в интернете

Украинская певица Анна Седокова выпустила откровенный клип на трек «Шантарам». Видео запретили к показу на телевидении. Об этом рассказала сама исполнительница.

На видео звезда появляется в едва заметном боди, и создается впечатление, что Седокова обнажена. В клипе певица исполняет откровенные танцы, целуется с мужчиной и демонстрирует свое тело. В ролике есть мужские тела, прикрытые пленкой или тканью, которые, по мнению некоторых СМИ , похожи на трупы, а Седокова обнимает некоторые из них.

Вот что сама Анна говорит о новом ролике:

— Эта песня стала роковой в моей жизни, оставив на сердце и теле шрамы. Мне нравится символизм. Нравится с ним играть, потому что каждый видит в нем то, что ему близко или то, что хочет видеть. Для меня мужчины под белыми покрывалами и кровь в клипе — это мои чувства, которые убила я сама. Чувства, которые так и не переросли во что-то более радужно-цветочное. Это то, что я оставляю и освобождаюсь от этого, чтобы жить дальше.

За сутки клип набрал порядка 500 тысяч просмотров в YouTube, 9 тысяч лайков и больше 2 тысяч отметок «мне не нравится».

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