Сестры Кардашьян стали ангелами Victoria's Secret

Можно как угодно относиться к семейству Кардашьян, но стоит признать: каждое появление на публике им удается превращать в шоу. Так в честь Хэллоуина и в преддверии показа «Victoria's Secret» Кортни, Хлои, Ким, Кендалл и Кайли примерили образы «ангелов» бренда — и прямо в нижнем белье вышли на улицы Лос-Анджелеса.

На радость прохожим девушки позировали в кружеве и люрексе, размахивая огромными белыми крыльями за спиной. Крылья, кстати, им предоставил сам бренд Victoria’s Secret.

Посты «ангелов» Кардашьян в соцсети собрали по несколько миллионов лайков. Действительно «неплохо для девушки без талантов», как сказала когда-то Ким Кардашьян о своей популярности и фантастических заработках.