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Сестры Кардашьян стали ангелами Victoria's Secret

02.11.2018 13:10 — Разное | Tut.by  
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Можно как угодно относиться к семейству Кардашьян, но стоит признать: каждое появление на публике им удается превращать в шоу. Так в честь Хэллоуина и в преддверии показа «Victoria's Secret» Кортни, Хлои, Ким, Кендалл и Кайли примерили образы «ангелов» бренда — и прямо в нижнем белье вышли на улицы Лос-Анджелеса.

На радость прохожим девушки позировали в кружеве и люрексе, размахивая огромными белыми крыльями за спиной. Крылья, кстати, им предоставил сам бренд Victoria’s Secret.

Посты «ангелов» Кардашьян в соцсети собрали по несколько миллионов лайков. Действительно «неплохо для девушки без талантов», как сказала когда-то Ким Кардашьян о своей популярности и фантастических заработках.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 31 Окт 2018 в 1:58 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 31 Окт 2018 в 7:28 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kylie Jenner (@kyliekdolly) 31 Окт 2018 в 11:16 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 31 Окт 2018 в 4:14 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 31 Окт 2018 в 2:21 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 31 Окт 2018 в 3:51 PDT

 
 
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На радость прохожим девушки позировали в кружеве и люрексе, размахивая огромными белыми крыльями за спиной. Крылья, кстати, им предоставил сам бренд Victoria's Secret
 
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