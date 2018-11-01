Команда борцов Горецкой ДЮСШ взяла «серебро» на областной спартакиаде

Тринадцать ребят 2002-2003 г.р. вернулись с «серебром» с областной спартакиады по вольной борьбе, проходившей в Могилеве на базе школы олимпийского резерва.

Второе призовое место в первых серьезных спортивных соревнованиях в новом учебном году — это, бесспорно, высокое достижение на старте сезона. Горецкие борцы уступили лишь сверстникам из Могилевской ДЮСШ № 3 и опередили спортсменов из шести команд районных детско-юношеских спортивных школ.





За выход в финал все ребята боролись очень ответственно, чтобы не подвести свою команду и наставников. Кстати, к соревнованиям юных борцов готовили тренеры по вольной борьбе Ярослав Михайлович Можугин и Юлия Васильевна Белоусова.

А в эти ноябрьские дни — с 1 по 3 число — горецкие борцы снова на ковре сражаются за новые спортивные победы. В городе на Днепре проходит 42-й открытый традиционный республиканский турнир по вольной борьбе памяти почетного гражданина Могилева Героя Советского Союза Николая Королева. Состязания проходят на базе Дома спорта, в них участвуют более 100 борцов в возрасте до 20 лет со всех областей страны и города Минска.

Впереди у ребят еще один международный турнир на призы Сергея Китаева, который проходит в Орше. Эти соревнования запланированы на 8-10 ноября.

Искренне поздравляем команду с почетным вторым местом в областной спартакиаде и желаем новых спортивных побед в грядущих состязаниях.

Галина КОЖЕВНИКОВА