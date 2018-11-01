Вопрос изменения минимального страхового стажа не прорабатывается — Минтруда

Пересмотр минимального страхового стажа, который необходим для назначения трудовой пенсии, в сторону уменьшения или увеличения в Беларуси не планируется. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.
«Период формирования пенсионных прав не должен быть менее периода получения пенсионных выплат. Установленная продолжительность периода уплаты взносов на пенсионное страхование (с 16 лет 6 месяцев в 2018 году до 20 лет к 2025 году) не превышает средний период выплаты пенсий. Вопрос об увеличении минимального периода уплаты страховых взносов для формирования пенсионных прав не прорабатывается», — сказал Валерий Ковальков.
Также не прорабатывается и вопрос об изменении принятого решения о повышении пенсионного возраста. «При этом отмечу, что пенсионный возраст даже после его увеличения до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин не превысит пенсионный возраст, установленный в Польше и Италии после его понижения», — добавил замминистра.
В Минтруда отмечают, что на практике имеют место случаи, когда к моменту достижения общеустановленного пенсионного возраста человек не сформировал требуемый стаж работы с уплатой страховых взносов. Однако статистика по таким лицам не ведется. Что касается мер по содействию в трудоустройстве, то они предусмотрены для всех граждан.
Кроме того, гарантии в части заключения, продления контрактов с гражданами предпенсионного возраста закреплены законодательно. Они регулируются указом от 12 апреля 2000 года №180 «О порядке применения Декрета Президента Республики