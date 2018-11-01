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Вопрос изменения минимального страхового стажа не прорабатывается — Минтруда

02.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Вопрос изменения минимального страхового стажа не прорабатывается — МинтрудаПересмотр минимального страхового стажа, который необходим для назначения трудовой пенсии, в сторону уменьшения или увеличения в Беларуси не планируется. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

«Период формирования пенсионных прав не должен быть менее периода получения пенсионных выплат. Установленная продолжительность периода уплаты взносов на пенсионное страхование (с 16 лет 6 месяцев в 2018 году до 20 лет к 2025 году) не превышает средний период выплаты пенсий. Вопрос об увеличении минимального периода уплаты страховых взносов для формирования пенсионных прав не прорабатывается», — сказал Валерий Ковальков.

Также не прорабатывается и вопрос об изменении принятого решения о повышении пенсионного возраста. «При этом отмечу, что пенсионный возраст даже после его увеличения до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин не превысит пенсионный возраст, установленный в Польше и Италии после его понижения», — добавил замминистра.

В Минтруда отмечают, что на практике имеют место случаи, когда к моменту достижения общеустановленного пенсионного возраста человек не сформировал требуемый стаж работы с уплатой страховых взносов. Однако статистика по таким лицам не ведется. Что касается мер по содействию в трудоустройстве, то они предусмотрены для всех граждан.

Кроме того, гарантии в части заключения, продления контрактов с гражданами предпенсионного возраста закреплены законодательно. Они регулируются указом от 12 апреля 2000 года №180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 года №29». Согласно абзацу третьему части первой пункта второго, с работником, добросовестно работающим и не допускающим нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины, которому до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не более двух лет, контракт продлевается не менее чем до достижения указанного возраста. Возраст, дающий право на пенсию по возрасту на общих основаниях, определяется применительно к каждому календарному году (году обращения за пенсией), а не к дате рождения.

www.belta.by

 
 
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Пересмотр минимального страхового стажа, который необходим для назначения трудовой пенсии, в сторону уменьшения или увеличения в Беларуси не планируется. Об
 
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