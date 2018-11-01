Беларусь и Эстония подпишут договор о соцобеспечении до конца 2018 года

Подписание договора о социальном обеспечении между Беларусью и Эстонией планируется до конца текущего года. Об этом сообщила начальник управления регулирования пенсионных отношений Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова в ходе онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

«Экспертами Республики Беларусь и Эстонской Республики разработан проект договора о социальном обеспечении. В Беларуси завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания документа. Его подписание планируется до конца года. Для вступления в силу договора потребуется его ратификация», — сказала Елена Гоморова.

В части пенсионного обеспечения договор основан на принципе пропорциональности. То есть предусмотрено назначение и выплата пенсии каждым государством за периоды работы на его территории. Также включена возможность пересмотра пенсий, назначенных до вступления в силу договора, в том числе, если при их назначении не был учтен стаж, приобретенный на территории другого государства.

Кроме того, в стадии ратификации находится договор о пенсионном обеспечении, который Республика Беларусь подписала с Чешской Республикой 14 марта 2018 года. В соответствии с документом каждое государство будет назначать и выплачивать пенсию за периоды работы на его территории с уплатой страховых взносов. По вопросам пенсионирования с учетом положений договора (после вступления его в силу) необходимо будет обращаться в управление по труду, занятости, социальной защите по месту жительства.

Беларусь является участником многостороннего соглашения в области пенсионного обеспечения внутри Содружества Независимых Государств. Также республикой заключены двусторонние договоры по вопросам пенсионного обеспечения с Украиной, Молдовой, Россией, Литвой, Латвией и Азербайджаном. Кроме упомянутой выше Эстонии, ведется работа над проектом такого договора с Польшей.