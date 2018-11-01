Я тебя никогда не забуду… Ушел любимый всеми Николай Караченцов

Злой рок
Со смертью лицом к лицу Николай Караченцов встречался три раза. И каждый раз, как в случае с Днем рождения, события сопровождались странными совпадениями. В одном из интервью «АиФ» его жена рассказывала, что зимой в конце 70-х годов, когда артист снимался в картине «Миг удачи» в роли режиссера, работающего над фильмом о горнолыжниках, они чуть не погибли в горах. Николай с женой поехали в кафе на гору Чегете (Приэльбрусье) на фуникулере. Поднялась метель, фуникулер занесло снегом, Николай и Людмила начали замерзать… В сознание пришли уже в отеле, куда их доставили спасатели. Оказалось, их спас Юрий Визбор. Это он настоял, чтобы спасатели, несмотря на угрозу оползня, поехали за Николаем и Людмилой.
«До» и «после»
Потом произошла авария, которая полностью перевернула и искорежила жизнь Николая Караченцова. Зимой в метель (и снова метель) в ночь с 27 на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов попал в аварию: супруга сообщила ему о смерти своей матери. Николай и его шурин, отдыхавшие на даче в Подмосковье, мигом собрались и отправились в путь, несмотря на пургу. Николай гнал изо всех сил. Увидев впереди трамвайные пути, он ударил по тормозам, но колеса заскользили, автомобиль занесло и бросило на фонарный столб. Николай потерял сознание. Брат жены Караченцова, сидевший на пассажирском сиденье, почти не пострадал, он и вызвал «скорую». Всю ночь врачи оперировали актера, получившего перелом черепа и внутреннюю черепную гематому. Кроме того, он получил травму живота и сломал три ребра.
Следующие 26 дней актер провел в коме. Потом начался сложнейший процесс реабилитации. Лишь в 2007 году он смог выйти на сцену на гала-концерте, приуроченном к 40-летию своей работы в театре «Ленком». Концерт начался с песни Николая «Я здесь», поставленной в фонограмме. В это время сидевший в зале артист крикнул «Я здесь!», и зал разразился овациями. Однако последствия аварии поставили крест на актерской карьере Николая Караченцова. Он не смог восстановить речь в полном объеме и вяло реагировал на внешние раздражители.
Та же дата
А дальше уже просто мистика. Ровно 12 лет спустя после первой аварии, 28 февраля 2017 года, Николай Караченцов вновь попал в ДТП. На этот раз за рулем автомобиля сидела его жена. Супруги в сопровождении медсестры ехали с дачи на городскую квартиру, когда их «Тойота» врезалась в «Газель» и перевернулась. Актер получил сотрясение мозга, был оперативно доставлен в НИИ Склифосовского.
Год назад Караченцову был поставлен диагноз «неоперабельный рак левого легкого». Артист некоторое время лечился в Израиле. Однако лучевая терапия не помогла, и спустя некоторое время опухоль снова начала увеличиваться в размерах. В сентябре его госпитализировали с воспалением легких. Из больницы Николай Караченцов уже не вернулся. Не зима, не метель, но все те же последние цифры месяца, стремящиеся к дате рождения…
Последняя съемка
Осенью 2013 г. Николай Караченцов приезжал в Минск. Последняя белорусская съемка Николая Караченцова заняла один день. Легендарный актер, исполнивший 30 лет назад главную роль в фильме «Белые Росы», сыграл эпизодическую роль в ленте «Белые росы. Возвращение». Съемочный период уже закончился - оставались лишь две маленькие сцены. Но Караченцов из-за состояния здоровья все не приезжал. «Оказалось, он долгое время находился в Китае, где его лечили, - рассказывала режиссер картины Александра БУТОР. - Мы никому не говорили о его приезде, чтобы не поднимать шумиху. По сюжету жена Василия - героя Николая Караченцова - всю жизнь ждала его с заработков. И в конце фильма наконец дождалась его… Снять эту небольшую сцену было важно и нам, и самому Николаю Петровичу. Он приехал утром в Минск на поезде с женой и медсестрой, а оттуда его привезли на киностудию. Он был очень болен, у него была парализована рука, но он все прекрасно понимал и очень старался не подвести нас. После съемок он плакал…»
Марина ЛУНЕВА
СПРАВКА
Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Его отец Петр Яковлевич (1907-1998) был известным в РСФСР художником-иллюстратором, долгое время работавшим в журнале «Огонек». Мама, балетмейстер Янина Евгеньевна Брунак (1913-1998), тоже принадлежала к творческой элите - ее постановки шли в крупнейших театрах СССР, включая Большой театр в Москве.
В 1967 году Караченцов окончил Школу-студию МХАТ и был распределен в Театр имени Ленинского комсомола (теперь «Ленком»). В 1973-м этот коллектив возглавил режиссер Марк Захаров. Его сотрудничество с Караченцовым изменило советский театр. Уже в следующем году он поставил спектакль «Тиль» Григория Горина (по мотивам романа Шарля де Костера). Это была серьезная постановка рок-оперы в СССР, и именно с этого спектакля началась настоящая слава «Ленкома».
Актер Николай Караченцов снялся в десятках различных фильмов. Среди них такие картины, как «Старший сын», «Трест, который лопнул», «Собака на сене», «Белые Росы», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие. Кроме того, на счету артиста множество театральных ролей. Самой, по мнению большинства зрителей, яркой и запоминающейся ролью Николая Караченцова стал мужественный романтик - граф Николай Резанов из рок-оперы «Юнона и Авось», впервые поставленной на сцене Ленкома 9 июля 1981 года.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
- В 2011 году монету достоинством один новозеландский доллар посвятили рок-опере «Юнона и Авось». На ней выгравированы портреты Караченцова и Елены Шаниной, которая в этой опере сыграла Кончиту.
- Николай Караченцов озвучил большую часть фильмов с французским актером Жаном-Полем Бельмондо, выходивших на экраны СССР.
- Впервые запел Караченцов в театре в спектакле «Тиль» и в фильме «Собака на сене». (На его счету более 200 собственных песен.) Это композитор Геннадий Гладков предложил актеру попробовать себя в вокале. В те времена в кино пели только профессиональные артисты оперы и оперетты, актеры же использовали фонограмму.
- Караченцов озвучил 13 аудиоспектаклей. Особенно удались «Пикник на обочине», Из дневников Адама и Евы», «Эзоп», «Питер Пэн».
- Самым главным для Николая Петровича всегда была семья: супруга Людмила, сын Андрей, внуки Петя, Янина и Ольга. Также в жизни актера был еще один парень, Миша, которого он считал практически приемным сыном. Они познакомились, когда Миша помогал Людмиле Поргиной отремонтировать кран на даче. Общение продолжилось. Парень много времени проводил со звездной семьей, дежурил у постели актера, сопровождал его на прогулках.
- Главным увлечением Николая Караченцова после театра и кино был теннис. Он не только занимался этим видом спорта на любительском уровне, но и участвовал в турнирах вроде «Большая шляпа» и «Марко-Гаррос». Отчасти это помогло ему реабилитироваться после ДТП.