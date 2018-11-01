Я тебя никогда не забуду… Ушел любимый всеми Николай Караченцов

Злой рок

Со смертью лицом к лицу Николай Караченцов встречался три раза. И каждый раз, как в случае с Днем рождения, события сопровождались странными совпадениями. В одном из интервью «АиФ» его жена рассказывала, что зимой в конце 70-х годов, когда артист снимался в картине «Миг удачи» в роли режиссера, работающего над фильмом о горнолыжниках, они чуть не погибли в горах. Николай с женой поехали в кафе на гору Чегете (Приэльбрусье) на фуникулере. Поднялась метель, фуникулер занесло снегом, Николай и Людмила начали замерзать… В сознание пришли уже в отеле, куда их доставили спасатели. Оказалось, их спас Юрий Визбор. Это он настоял, чтобы спасатели, несмотря на угрозу оползня, поехали за Николаем и Людмилой.

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«До» и «после»

Потом произошла авария, которая полностью перевернула и искорежила жизнь Николая Караченцова. Зимой в метель (и снова метель) в ночь с 27 на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов попал в аварию: супруга сообщила ему о смерти своей матери. Николай и его шурин, отдыхавшие на даче в Подмосковье, мигом собрались и отправились в путь, несмотря на пургу. Николай гнал изо всех сил. Увидев впереди трамвайные пути, он ударил по тормозам, но колеса заскользили, автомобиль занесло и бросило на фонарный столб. Николай потерял сознание. Брат жены Караченцова, сидевший на пассажирском сиденье, почти не пострадал, он и вызвал «скорую». Всю ночь врачи оперировали актера, получившего перелом черепа и внутреннюю черепную гематому. Кроме того, он получил травму живота и сломал три ребра.

Следующие 26 дней актер провел в коме. Потом начался сложнейший процесс реабилитации. Лишь в 2007 году он смог выйти на сцену на гала-концерте, приуроченном к 40-летию своей работы в театре «Ленком». Концерт начался с песни Николая «Я здесь», поставленной в фонограмме. В это время сидевший в зале артист крикнул «Я здесь!», и зал разразился овациями. Однако последствия аварии поставили крест на актерской карьере Николая Караченцова. Он не смог восстановить речь в полном объеме и вяло реагировал на внешние раздражители.

Та же дата

А дальше уже просто мистика. Ровно 12 лет спустя после первой аварии, 28 февраля 2017 года, Николай Караченцов вновь попал в ДТП. На этот раз за рулем автомобиля сидела его жена. Супруги в сопровождении медсестры ехали с дачи на городскую квартиру, когда их «Тойота» врезалась в «Газель» и перевернулась. Актер получил сотрясение мозга, был оперативно доставлен в НИИ Склифосовского.

Год назад Караченцову был поставлен диагноз «неоперабельный рак левого легкого». Артист некоторое время лечился в Израиле. Однако лучевая терапия не помогла, и спустя некоторое время опухоль снова начала увеличиваться в размерах. В сентябре его госпитализировали с воспалением легких. Из больницы Николай Караченцов уже не вернулся. Не зима, не метель, но все те же последние цифры месяца, стремящиеся к дате рождения…

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Последняя съемка

Осенью 2013 г. Николай Караченцов приезжал в Минск. Последняя белорусская съемка Николая Караченцова заняла один день. Легендарный актер, исполнивший 30 лет назад главную роль в фильме «Белые Росы», сыграл эпизодическую роль в ленте «Белые росы. Возвращение». Съемочный период уже закончился - оставались лишь две маленькие сцены. Но Караченцов из-за состояния здоровья все не приезжал. «Оказалось, он долгое время находился в Китае, где его лечили, - рассказывала режиссер картины Александра БУТОР. - Мы никому не говорили о его приезде, чтобы не поднимать шумиху. По сюжету жена Василия - героя Николая Караченцова - всю жизнь ждала его с заработков. И в конце фильма наконец дождалась его… Снять эту небольшую сцену было важно и нам, и самому Николаю Петровичу. Он приехал утром в Минск на поезде с женой и медсестрой, а оттуда его привезли на киностудию. Он был очень болен, у него была парализована рука, но он все прекрасно понимал и очень старался не подвести нас. После съемок он плакал…»

Марина ЛУНЕВА

СПРАВКА

Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Его отец Петр Яковлевич (1907-1998) был известным в РСФСР художником-иллюстратором, долгое время работавшим в журнале «Огонек». Мама, балетмейстер Янина Евгеньевна Брунак (1913-1998), тоже принадлежала к творческой элите - ее постановки шли в крупнейших театрах СССР, включая Большой театр в Москве.

В 1967 году Караченцов окончил Школу-студию МХАТ и был распределен в Театр имени Ленинского комсомола (теперь «Ленком»). В 1973-м этот коллектив возглавил режиссер Марк Захаров. Его сотрудничество с Караченцовым изменило советский театр. Уже в следующем году он поставил спектакль «Тиль» Григория Горина (по мотивам романа Шарля де Костера). Это была серьезная постановка рок-оперы в СССР, и именно с этого спектакля началась настоящая слава «Ленкома».

Актер Николай Караченцов снялся в десятках различных фильмов. Среди них такие картины, как «Старший сын», «Трест, который лопнул», «Собака на сене», «Белые Росы», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие. Кроме того, на счету артиста множество театральных ролей. Самой, по мнению большинства зрителей, яркой и запоминающейся ролью Николая Караченцова стал мужественный романтик - граф Николай Резанов из рок-оперы «Юнона и Авось», впервые поставленной на сцене Ленкома 9 июля 1981 года.

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