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3,5 года колонии-поселения получил водитель, который пьяным насмерть сбил 23-летнего парня

02.11.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
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2 ноября в суде Ленинского района огласили приговор по обвинению 31-летнего жителя Бреста в пьяном ДТП, которое унесло жизнь человека.


Авария произошла 15 июля около 04.10. Водитель Renault Laguna ехал по улице Дубровской со стороны трассы М1. Напротив дома № 54 он сбил 23-летнего пешехода, который шел по дороге по направлению движения автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Проведенное освидетельствование показало, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения. По заключению экспертов, он мог заблаговременно заметить пешехода и избежать ДТП.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся.

«Суд Ленинского района признал мужчину виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении», — сообщил помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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