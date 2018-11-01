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В Ляховичском районе тракторист с 5,4 (!) промилле врезался в забор и устроил погоню с ГАИ

02.11.2018 13:19 — Разное | Tut.by  
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В Ляховичском районе инспекторы задержали мертвецки пьяного тракториста, который скрылся с места ДТП и спровоцировал погоню. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Инцидент произошел 1 ноября, около 15.45. В милицию поступило сообщение, что в агрогородке Дарево трактор врезался в деревянный забор и с места аварии уехал.

Трактор инспекторы обнаружили на трассе Барановичи — Ляховичи. Требования об остановке тракторист игнорировал и направлялся в сторону Ляховичей, при этом он неоднократно выезжал на полосу встречного движения, тем самым создавая реальную угрозу безопасности дорожного движения.


— На перекрестке улицы Орловской и трассы Барановичи — Ляховичи дорогу трактору преградил патрульный автомобиль, тем самым вынудив водителя остановиться. После остановки тракторист закрылся в кабине и отказывался выходить, но через некоторое время вышел и попытался убежать, но сразу же был задержан, — рассказали в ГАИ.

Тракторист вел себя агрессивно и оказывал неповиновение инспекторам. Мужчину задержали и доставили в РОВД. Медицинское освидетельствование показало, что он был сильно пьян — 5,4 промилле алкоголя.

В отношении 54-летнего нарушителя инспекторы составили 7 административных протоколов.

 
 
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В отношении 54-летнего нарушителя инспекторы составили 7 административных протоколов.
 
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