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В Беларуси возрастают угрозы для компьютеров и мобильных гаджетов

02.11.2018 13:18 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси возрастают угрозы для компьютеров и мобильных гаджетов

Более половины белорусских пользователей интернета столкнулись с локальными угрозами для своих устройств в 2018 году. Такие данные озвучила "Лаборатория Касперского".

По данным «Лаборатории Касперского», в 2018 году с различного рода локальными угрозами на своих устройствах столкнулось чуть более половины (51%) белорусских пользователей, а 42% подверглись атакам в интернете. В целом же в Беларуси решения компании заблокировали 10,5 миллиона веб-атак, а также предотвратили 3,2 миллиона попыток переходов пользователей на вредоносные URL-адреса.

За последний год возросло количество обнаруженных вредоносных файлов для мобильных платформ (с 28 877 до 35 816), а также мобильных банковских троянцев (с 1 424 до 1 976). Остро стоит и вопрос криптомайнеров: только в 2018 году в Беларуси с этим видом зловредов столкнулись 5249 пользователей.

Помимо этого, в текущем году было предотвращено 1 593 635 попыток перехода белорусских пользователей на фишинговые страницы, а доля спама в почтовом трафике составила 46%.

«Лаборатория Касперского» также выяснила, на какие сайты заходили белорусские дети в 2018 году. Так, в 37% случаев они посещали веб-ресурсы, предоставляющие доступ к программному обеспечению, видео- и аудиоконтенту. Чуть меньше – 32% – оказалась доля средств интернет-коммуникации (например, мессенджеров). В каждом пятом случае дети заходили на порталы, связанные с электронной коммерцией. При этом в 3% случаев посещенные детьми ресурсы оказались связанны с алкоголем, табаком и наркотическими веществами, в 2% – с нецензурной лексикой и в 1% — с контентом порнографического и эротического характера.

«Наши данные свидетельствует о том, что цифровые технологии привносят в жизнь людей не только большее удобство и возможности, но и новые риски, особенно если кибербезопасности не уделяется должное внимание. По нашим расчётам, в следующем году ожидается рост числа атак на мобильные устройства, в частности увеличение количества банковских троянцев. Кроме того, криптовалюты и финансовые системы на блокчейне, скорее всего, станут новыми целями для киберпреступников. Поэтому очень важно уже сегодня задуматься о возможных последствиях киберинцидентов и способах их предотвращения», – подчеркнул Тимур Биячуев, директор управления исследования угроз «Лаборатории Касперского».

«Основные типы киберугроз, с которыми сталкивается бизнес - это DDoS-атаки, атаки на инфраструктуру и мобильные приложения, а также фишинговые рассылки, направленные на сотрудников компаний. Обеспечение кибербезопасности становится обязательным для всех сфер бизнеса, так как защита данных, и в частности данных пользователей, сейчас сильнее регулируется законодательством, чем раньше», - отметил Алексей Краснов, руководитель отдела кибербезопасности финтех-холдинга ID Finance.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Более половины белорусских пользователей интернета столкнулись с локальными угрозами для своих устройств в 2018 году. Такие данные озвучила "Лаборатория...
 
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