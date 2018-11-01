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Правительство Беларуси утвердило программу действий в экономике на ближайшие два года

02.11.2018 13:13 — Разное | Ежедневник  
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Правительство Беларуси утвердило программу действий в экономике на ближайшие два года

Правительство Беларуси утвердило программу действий на 2018-2020 годы с целью создания условий для удвоения ВВП и доведения его до 100 млрд долларов к 2025 году.

Согласно документу, работа правительства будет направлена на решение системных задач экономической политики. В частности, среди задач выделены: формирование благоприятной бизнес-среды как национального бренда, создание стабильных, предсказуемых, комфортных условий ведения бизнеса для субъектов хозяйствования; повышение эффективности функционирования государственного сектора экономики, рациональное использование бюджетных и инвестиционных ресурсов,  а также рост производительности труда и соответствующего ей уровня заработной платы и др.

Вместе с тем определены конкретные задачи для руководителей государственных органов, предложены меры и механизмы их решения, а также приведены индикаторы, характеризующие результаты выполнения этих задач.

Согласно программе, правительство Беларуси совместно с Национальным банком планируют обеспечить объем золотовалютных резервов к концу 2018 года на уровне не менее 6,5 млрд долларов, в 2019 году - не менее 7,1 млрд долларов, в 2020 году - не менее 7,5 млрд долларов.

Правительство ставит целью переход в 2020 году денежно-кредитной политики на режим инфляционного таргетирования.  Оно рассчитывает, что инфляция в 2018 году не превысит 6%, а в 2019 и 2020 годах - 5%.

В планах правительства также снижать уязвимость экономики от внешней конъюнктуры и сокращать долговую нагрузку, в связи с чем планируется принять меры по привлечению недолговых источников развития экономики. Так, планируется увеличить привлечение чистых прямых иностранных инвестиций до 1,7 млрд долларов в 2020 году с ожидаемых 1,4 млрд долларов в 2018 году.

 
 
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Правительство Беларуси утвердило программу действий на 2018-2020 годы с целью создания условий для удвоения ВВП и доведения его до 100 млрд долларов к 2025 году.
 
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