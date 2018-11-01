У берегов Японии бесследно исчез остров

Маленький остров Эсанбэ Ханакита Кодзима исчез близ берегов Японии, пишет в пятницу британская газета "Гардиан".

"Незаселенный остров, скорее всего, ушел под воду", - пишет издание.

Исчезнувший островок располагался к западу от островов Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В последний раз береговая охрана Японии осматривала островок Эсанбэ в 1987 году: тогда остров поднимался над уровнем воды всего лишь на 1,4 метра.

Издание отмечает, что Эсанбэ был одним из 158 островков, которым японское правительство дало наименования в 2014 году для того, чтобы подтвердить свои права на эти территории и расширить исключительную экономическую зону. При этом все эти острова по-прежнему остаются незаселенными.

В сентябре этого года жители села Саруфуцу на побережье северной части острова Хоккайдо заметили исчезновение острова, после чего на его место были отправлены разведывательные суда. После того, как факт исчезновения Эсанбэ был подтвержден, возникло предположение о том, что остров окончательно ушел под воду.

По словам одного из местных жителей, долгое время рыбаки избегали Эсанбэ, поскольку навигационные системы распознавали остров как подводную скалу.

Япония является не единственной страной, остров которой бесследно исчез. Так, один из гавайских островов был уничтожен ураганом "Валака", который обрушился на этот регион в октябре.