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Беларусь планирует создать референтные лаборатории для разрешения торговых споров с партнерами по ЕАЭС

02.11.2018 12:31 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси планируется создать референтные лаборатории для разрешения возможных торговых споров, сообщил директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

"Речь идет о референтных испытательных лабораториях, которые могут решать некие спорные вопросы в случае их возникновения или несогласия с некими результатами испытаний", - сказал В.Гуревич.

Как рассказал директор института, данный вопрос лежит в плоскости решения двух задач – "права и наличия технической лаборатории, которая в рамках этого сформированного права работает".

В.Гуревич уточнил, что в ЕАЭС уже есть определенные решения, которые касаются референтных методик выполнения измерений. "В настоящее время у нас готовится постановление Совета министров, которое позволит создать в республике референтные лаборатории", - проинформировал он.

По данным В.Гуревича, аналогичная работа проводится в Российской Федерации и других странах ЕАЭС.

"В будущем в рамках реализации договоренностей Евразийского союза, я думаю, мы сможем найти общее решение, которое позволит в случае торговых споров на основании этих лабораторий принимать окончательные решения (в части достоверности исследований – ИФ)", - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси планируется создать референтные лаборатории для разрешения возможных торговых споров, сообщил директор Белорусского государственного института...
 
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