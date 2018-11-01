Подростки выпили пива и сломали несколько рябин. А потом посадили новые

Вечером 13 октября в Рогачёве три школьника выпила пива, а потом, когда возвращались домой, по неизвестной причине обратили внимание на семь саженцев рябины. Несмотря на то, что двое парней пару месяцев назад участвовали в посадке этих деревьев, школьники решили сломать их. В итоге против них завели уголовное дело за хулиганство, пишет СК. Но всё закончилось хорошо.

После инцидент следователем понадобилось немного времени, чтобы узнать, кто это сделал. Уголовное дело по части второй статьи 339 завели в отношении трех учеников местной средней школы. Двум из них 14 лет и одному 16.

Когда парни узнали, что им грозит уголовная ответственность, они раскаялись и согласились возместить причинённый ущерб. Их родители помогли купить 11 новых саженцев, которые парни и высадили на территории школы.