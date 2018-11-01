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Подростки выпили пива и сломали несколько рябин. А потом посадили новые
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Вечером 13 октября в Рогачёве три школьника выпила пива, а потом, когда возвращались домой, по неизвестной причине обратили внимание на семь саженцев рябины. Несмотря на то, что двое парней пару месяцев назад участвовали в посадке этих деревьев, школьники решили сломать их. В итоге против них завели уголовное дело за хулиганство,
После инцидент следователем понадобилось немного времени, чтобы узнать, кто это сделал. Уголовное дело по части второй статьи 339 завели в отношении трех учеников местной средней школы. Двум из них 14 лет и одному 16.
Когда парни узнали, что им грозит уголовная ответственность, они раскаялись и согласились возместить причинённый ущерб. Их родители помогли купить 11 новых саженцев, которые парни и высадили на территории школы.
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Вечером 13 октября в Рогачёве три школьника выпила пива, а потом, когда возвращались домой, по неизвестной причине обратили внимание на семь саженцев рябины....
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