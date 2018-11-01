Появились результаты ДНК-экспертизы изнасилованной коллегами девушки-дознавателя из Уфы



Фото из открытых источников

По данным информированного источника ГорОбзор.ру, факт насильственных сексуальных действий подтвердился: 23-летняя дознаватель получила множественные повреждения тканей. Также в ходе исследования обнаружены биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука.Источник добавил, что 23-летнюю девушку начальники в кабинет не вызывали, как утверждала потерпевшая, а на застолье ее пригласила коллега-дознаватель, которая сейчас проходит свидетелем по данному делу.Добавим, что среди подозреваемых - 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Ранее сообщалось, что СК возбудил по данному факту уголовные дела по статьям «Изнасилование» (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ). По предварительным данным, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району. Все подозреваемые задержаны. Из республиканского МВД их уволили. Пострадавшая – дочь одного из силовиков.На данный момент в Кировском районном суде проходит заседание, на котором будет избрана мера пресечения экс-полицейским.