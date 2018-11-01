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Женщина пропустила остановку, напала на водителя, автобус вылетел с моста

02.11.2018 12:59 — Разное | UDF  
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Невнимательность пассажирки привела к 13 жертвам. Автобус упал в реку Янцзы в китайском городе Чун-Цин.

Женщина попросила остановить автобус, но водитель отказал, так как автобус выехал на мост. Пассажирка начала кричать и бросаться на мужчину, ударила его по голове. Водитель попытался ударить ее в ответ, отвернулся от дороги и потерял управление.

Автобус столкнулся с машиной, протаранил ограждение и вылетел в реку.

 
 
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Автобус упал в реку Янцзы в китайском городе Чун-Цин.
 
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