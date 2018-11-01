Женщина пропустила остановку, напала на водителя, автобус вылетел с моста

Женщина попросила остановить автобус, но водитель отказал, так как автобус выехал на мост. Пассажирка начала кричать и бросаться на мужчину, ударила его по голове. Водитель попытался ударить ее в ответ, отвернулся от дороги и потерял управление.Автобус столкнулся с машиной, протаранил ограждение и вылетел в реку.