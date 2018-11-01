Синоптики пообещали белорусам теплые выходные

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Среднесуточная температура воздуха в первый день ноября превысила климатическую норму на 3−8°С. В выходные температура начнет постепенно понижаться и на следующей неделе приблизится к средним многолетним значениям, сообщает Белгидромет.3 ноября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики пройдут дожди. Местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…12°С, максимальная температура днем +9…15°С.В воскресенье, 4 ноября, ночью и утром на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах сгустится туман. Днем с ростом атмосферного давления погода улучшится и будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+7°С, по юго-востоку +8…9°С, максимальная температура днем +5…12°С.В понедельник будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Минимальная температура воздуха в ночные часы составит −3…+3°С, местами, в основном по юго-западу страны, она не опустится ниже +4…7°С, максимальная температура днем по республике +5…12°.