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Лукашенко сделал странное заявление по торговле с Молдовой
Фото пресс-службы президента
Беларусь и Молдова должны открывать новые направления сотрудничества и выходить на взаимный товарооборот в $ 500 миллионов, заявил Александр Лукашенко 1 ноября на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.
Издание «Солидарность» объясняет, что не так с озвученной правителем цифрой.
Тем временем, по итогам 2017-го белорусско-молдавский товарооборот составил $ 200 миллионов, что в два раза меньше, чем в 2014-м, кода и была озвучена магическая цифра в 1 миллиард.
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Лукашенко рассказал, как нужно торговать с Молдовой. Что не так с этим заявлением.
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