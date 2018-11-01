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Россельхознадзор проверит белорусские шампиньоны

02.11.2018 13:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Россельхознадзор проверит белорусские шампиньоны
Фото из открытых источников

Мониторинг будет осуществляться при отгрузках указанной продукции с предприятий–поставщиков: СООО «БОНШЕ», КФХ «Грибная страна» и ООО «Логал-Био».

На их долю приходится 90% всего объема грибов, поставляемых из Беларуси в Россию.

Необходимость мониторинга объясняется результатами проведенного ранее контроля, который, как утверждает Россельхознадзор, показал, что с указанных предприятий в Россию поставляются грибы в объемах, значительно меньше ранее заявленных. Это может говорить о том, что недостающие объемы грибов под видом произведенных в Беларуси могут поставляться с предприятий стран ЕС, которые не имеют права поставлять свою продукцию на территорию России, добавили в ведомстве. 

Россельхознадзор проверит белорусские шампиньоны
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Специалисты Россельхознадзора в срок до 30 ноября посетят нашу страну, чтобы провести предотгрузочный мониторинг поставляемых в Россию грибов.
 
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