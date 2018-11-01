Россельхознадзор проверит белорусские шампиньоны

Мониторинг будет осуществляться при отгрузках указанной продукции с предприятий–поставщиков: СООО «БОНШЕ», КФХ «Грибная страна» и ООО «Логал-Био».

На их долю приходится 90% всего объема грибов, поставляемых из Беларуси в Россию.