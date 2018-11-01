Россельхознадзор проверит белорусские шампиньоны

Мониторинг будет осуществляться при отгрузках указанной продукции с предприятий–поставщиков: СООО «БОНШЕ», КФХ «Грибная страна» и ООО «Логал-Био».
На их долю приходится 90% всего объема грибов, поставляемых из Беларуси в Россию.
Необходимость мониторинга объясняется результатами проведенного ранее контроля, который, как утверждает Россельхознадзор, показал, что с указанных предприятий в Россию поставляются грибы в объемах, значительно меньше ранее заявленных. Это может говорить о том, что недостающие объемы грибов под видом произведенных в Беларуси могут поставляться с предприятий стран ЕС, которые не имеют права поставлять свою продукцию на территорию России, добавили в ведомстве.