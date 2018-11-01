|
Полина Гагарина об идеальном весе и беременностях: «Я не могла остановиться есть»
Певица Полина Гагарина стала гостьей шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной».
Видео
Регина Тодоренко:
Мы приводим самые интересные моменты интервью с певицей.
Полина Гагарина – дважды мама. У нее растет 11-летний сын Андрей и дочь Мия, которой 1,5 года.
О второй беременности
Когда была беременная, я бесила себя, я бесилась страшно. И я не из тех женщин, которые говорят, что «беременность – это самый лучший период в моей жизни». Нет, это не я. Беременность – это очень тяжело не потому, что я не могла передвигаться или что-то такое, последний месяц – это просто застрелиться. Мой муж уходил из дома в 8 утра, сын в школу – и не приходил до вечера, был у моей мамы. Я целый день была дома и плакала. Я походила к зеркалу, а там Глория (персонаж мультфильма Мадагаскар – прим. ред.). Это была я. Я видела Глорию в зеркале. Уходила, заедала это все черной икрой – мне очень хотелось. До этого всю жизнь, до 30 лет – я не ела икру вообще. И тут вдруг я сказала – хочу черной икры. Он сказал: «Может, красной». Я сказала: «Черную хочу».
О первой беременности
Я не могла остановиться есть, мне хотелось. В диких пропорциях – две тарелки карбонары, два пирожных или целый торт, картошка фри – две порции. И где-то через полчаса после всего съеденного я говорила: «Мне кажется, я снова хочу есть».
По словам Полины во время обеих беременностей, она поправилась на 30 килограмм.
Об идеальном весе и как приходила в форму после родов
Никакого секрета, как я сбросила, нет. Я воспользовалась советом Майи Плисецкой: «Не жрать». Я вешу 54 килограмма и не могу сбросить свой последний килограмм – он все время то туда, то сюда прыгает. 53 – это мой идеальный вес, когда появляются нужные заостренности в моем лице, потому что на него главный акцент всегда.
Когда себе нравилась
Были такие состояния, в 29 я неплохо выглядела, за несколько месяцев до того, как я забеременела Миюшей, я себе нравилась. Где-то примерно три месяца из всей моей жизни я себе нравилась.
Каким мужчинам в своей жизни благодарна
Папе я благодарна за появление на свет, Константину Меладзе, который является моим гуру и бесконечным авторитетом, хоть больше он не мой продюсер, мужу – он на особенном месте стоит.
Об отношениях мужа и сына
Когда я увидела, как Дима относится к Андрюше, они большие друзья. И они уже больше, чем друзья – они договорились, что он – «батя». Они ходят в музеи, ездят на рыбалку.
Полина Гагарина рассказала, что любит отдыхать на Мальдивах, и о случае, когда из-за усталости перепутала название города, в котором выступала.
Певица также удивила поклонников и спела в метро в образе брюнетки песню «Кукушка», пассажиры сразу же ее узнали. Затем уже в привычном образе Полина Гагарина исполнила песню «Обезоружена».
Новости по теме
‡агрузка...
Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат
«Не каждый член жюри знает, как задача правильно решается». В Гродно прошёл турнир юных математиков
В Армении судьям выдадут табельное оружие для самообороны
Громили витрины и поджигали автомобили. Во Франции свыше 100 человек задержаны после беспорядков на праздновании Хеллоуина
Президент Беларуси направил приветствие участникам XXV Международного кинофестиваля «Лiстапад»
Это сенсационная находка. Учёные установили возраст челна, найденного на дне Немана
Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов
«Познавая белый свет». XXV Международный кинофестиваль «Лiстапад» откроется в Минске 2 ноября
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица Полина Гагарина стала гостьей шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной». Видео было опубликовано на YouTube-канале «Регина Тодоренко». Фото: instagram.com/gagara1987
|
Свежие газеты
Архив (Разное)