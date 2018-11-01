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Константинополь: В Украине больше нет Московского патриархата

02.11.2018 13:38 — Разное | Партизан  
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Отмена акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви, фактически, прекратила существование в Украине УПЦ Московского патриархата.

Константинопольский патриархат своим решением от 11 октября отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви. С тех пор фактически прекратилось существование УПЦ Московского патриархата.

Об этом в интервью «ВВС Украина» заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов.

«Отменой акта 1686 отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине», — сказал архиепископ.



"С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода является архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии православной церкви в Украине ", - добавил архиепископ.

По его словам, все иерархи украинских церквей в глазах Константинополя имеют одинаковый статус и равные права на участие в соборе Вселенского патриархата.

Он добавил, что в Украине не смогут канонически существовать две православные церкви.

"Согласно канонам церкви, на территории одного государства должно быть только одна православная церковь", - рассказал Иов.

Напомним, 11 октября Вселенский патриархат подтвердил снятие анафемы (отлучение от церкви) с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

Таким образом, УПЦ КП и УАПЦ признаны каноничными. Признана незаконной аннексия Киевской метрополии Русской православной церковью в 1686 году.

Константинополь также предостерег от незаконного захвата церквей и монастырей в Украине. Патриарх УПЦ КП Филарет объяснил, что признание каноничности украинских церквей позволяет в дальнейшем создать единую поместную церковь.

Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря сообщил, что Вселенский патриархат может предоставить Украине Томос на Синоде во второй половине ноября.

 
 
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Отмена акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви, фактически, прекратила существование в Украине УПЦ Московского патриархата.
 
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