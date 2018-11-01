|
Константинополь: В Украине больше нет Московского патриархата
Отмена акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви, фактически, прекратила существование в Украине УПЦ Московского патриархата.
Константинопольский патриархат своим решением от 11 октября отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви. С тех пор фактически прекратилось существование УПЦ Московского патриархата.
Об этом в интервью «
«Отменой акта 1686 отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине», — сказал архиепископ.
"С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода является архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии православной церкви в Украине ", - добавил архиепископ.
По его словам, все иерархи украинских церквей в глазах Константинополя имеют одинаковый статус и равные права на участие в соборе Вселенского патриархата.
Он добавил, что в Украине не смогут канонически существовать две православные церкви.
"Согласно канонам церкви, на территории одного государства должно быть только одна православная церковь", - рассказал Иов.
Напомним, 11 октября Вселенский патриархат подтвердил снятие анафемы (отлучение от церкви) с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.
Таким образом, УПЦ КП и УАПЦ признаны каноничными. Признана незаконной аннексия Киевской метрополии Русской православной церковью в 1686 году.
Константинополь также предостерег от незаконного захвата церквей и монастырей в Украине. Патриарх УПЦ КП Филарет объяснил, что признание каноничности украинских церквей позволяет в дальнейшем создать единую поместную церковь.
Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря сообщил, что Вселенский патриархат может предоставить Украине Томос на Синоде во второй половине ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмена акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви, фактически, прекратила существование в Украине УПЦ Московского патриархата.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)