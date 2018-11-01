Константинополь: В Украине больше нет Московского патриархата

Константинопольский патриархат своим решением от 11 октября отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви. С тех пор фактически прекратилось существование УПЦ Московского патриархата.





ВВС Украина » заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов. Об этом в интервью «» заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов.





«Отменой акта 1686 отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине», — сказал архиепископ.











