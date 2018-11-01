ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто придет на встречу с депутатом Канопацкой в разгар рабочего дня?

02.11.2018 13:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Депутату Палаты представителей Анне Канопацкой с боем, но все-таки удалось добиться встречи с коллективом столичного ОАО «Керамин».

Кто придет на встречу с депутатом Канопацкой в разгар рабочего дня?
«Встреча с трудовым коллективом ОАО "Керамин" всё же состоится. У исполняющего обязанности директора предприятия и по совместительству депутата Мингорсовета Евгения Костюкова не нашлось аргументов для отказа на официальное обращение, которое пришлось направить, получив от него устный ответ о нецелесообразности подобной встречи. У меня как депутата есть право встречаться с трудовыми коллективами любых организаций, расположенных на территории избирательного округа, и я никому не позволю это право отнять!» – написала Анна Канопацкая на своей странице в Фейсбук.

Правда, неизвестно, кто сможет принять участие в этой встрече и отпустит ли люде начальство. Потому что назначена она на 10..00 16 ноября, то есть в пятницу.

«Обращаюсь к работникам предприятия принять активное участие. Если для вас время встречи, предложенное руководством ОАО «Керамин», неудобное, и вы не сможете быть на ней, срочно свяжитесь со мной или помощниками по электронной почте:

Анна Канопацкая — Kanopatskaya@house.gov.by
Денис Тихоненко — denis.tikhonenko@gmail.com
Виктор Янчуревич — janchurevich@gmail.com

или по телефону (29) 966 1818», – просит Анна Канопацкая.

Напомним, что в белорусской Палате представителей только два независимых депутата, и Анна Канопацкая один из них.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутату Палаты представителей Анне Канопацкой с боем, но все-таки удалось добиться встречи с коллективом столичного ОАО «Керамин».
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор проверит белорусские шампиньоны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика