Кто придет на встречу с депутатом Канопацкой в разгар рабочего дня?

«Встреча с трудовым коллективом ОАО "Керамин" всё же состоится. У исполняющего обязанности директора предприятия и по совместительству депутата Мингорсовета Евгения Костюкова не нашлось аргументов для отказа на официальное обращение, которое пришлось направить, получив от него устный ответ о нецелесообразности подобной встречи. У меня как депутата есть право встречаться с трудовыми коллективами любых организаций, расположенных на территории избирательного округа, и я никому не позволю это право отнять!» – написала Анна Канопацкая на своей странице в Фейсбук.





Правда, неизвестно, кто сможет принять участие в этой встрече и отпустит ли люде начальство. Потому что назначена она на 10..00 16 ноября, то есть в пятницу.





«Обращаюсь к работникам предприятия принять активное участие. Если для вас время встречи, предложенное руководством ОАО «Керамин», неудобное, и вы не сможете быть на ней, срочно свяжитесь со мной или помощниками по электронной почте:





Анна Канопацкая — Kanopatskaya@house.gov.by

Денис Тихоненко — denis.tikhonenko@gmail.com

Виктор Янчуревич — janchurevich@gmail.com





или по телефону (29) 966 1818», – просит Анна Канопацкая.





Напомним, что в белорусской Палате представителей только два независимых депутата, и Анна Канопацкая один из них.