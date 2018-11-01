Правозащитники со всего мира провели акцию в поддержку политзаключенных

Среди прочих, правозащитники держали портреты Натальи Эстимировой, журналистки и правозащитницы, убитой в Чечне. Тем самым они выразили протест против давления и гонений на правозащитников в целом. Они требуют немедленного освобождения коллег, задержанных по идейным мотивам, а также прекращения любых их преследований во всем мире.





Председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий выступил с плакатом солидарности с Оюбом Титиеваем, председателем чеченского филиала правозащитного центра "Мемориал". Правозащитники обращают внимание, что преследование Титиева, несомненно, является политически мотивирован и связан исключительно с его правозащитной деятельностью. В связи с этим требуют его немедленного освобождения.





Напомним, что глава грозненского представительства Правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 лет в Чечне якобы в связи с тем, что полицейские обнаружили в его машине пакет с марихуаной. Против правозащитника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. В настоящее время в Чечне над ним идет суд в закрытом режиме.





«Мемориал» утверждает, что уголовное дело против него сфальсифицировано. Оюб признан политзаключенным. Правозащитнику Оюбу Титиеву, который сейчас находится под стражей, была присуждена правозащитная премия Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела.





Всемирный Саммит правозащитников явился сильным напоминанием всем государствам об их прямой обязанности сохранять и развивать права человека, а также поддерживать работу правозащитников в этом направлении.





Алесь Беляцкий в последний день работы Саммита отметил: "На Саммите было подчеркнуто, что несмотря на новые вызовы, которые ставят перед правозащитной сообществом авторитарные режимы, совместные солидарные действия, сети и коалиции правозащитников могут противостоять тотальному нарушению прав.





Правозащитники должны глаболизировать свои усилия так же как глобализируется экономика. В защиту прав должно быть задействовано как можно больше людей, нужно активно использовать международные договорные институты, нужно постоянно напоминать финансовым институтам об их доли ответственности в сохранении и прав человека в мире бизнеса - о социальной, культурной и экологической ответственности".