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Военный суд в Ростове-на-Дону повторно рассмотрит дело похищенного в Беларуси Павла Гриба
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) 15 ноября начнет повторное рассмотрение дела украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, сообщила
Катькало добавила, что заседание пройдет в закрытом режиме.
24 августа 2017 года Гриба, поехавшего в Гомель на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России, как заявил его отец Игорь. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.
Украинские медики заявляли, что Гриб страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает его нахождение в учреждении, где ему не может быть оказана специализированная медицинская помощь.
23 июля в суде Ростова-на-Дону начали рассматривать по существу дело украинского политзаключенного. Он свою вину не признал. Суд отправил обвинительное заключение на доработку. Затем дело вернули в суд в Ростове-на-Дону.
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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) 15 ноября начнет повторное рассмотрение дела украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии...
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