Военный суд в Ростове-на-Дону повторно рассмотрит дело похищенного в Беларуси Павла Гриба

Катькало добавила, что заседание пройдет в закрытом режиме.





24 августа 2017 года Гриба, поехавшего в Гомель на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России, как заявил его отец Игорь. Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.





Украинские медики заявляли, что Гриб страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает его нахождение в учреждении, где ему не может быть оказана специализированная медицинская помощь.





23 июля в суде Ростова-на-Дону начали рассматривать по существу дело украинского политзаключенного. Он свою вину не признал. Суд отправил обвинительное заключение на доработку. Затем дело вернули в суд в Ростове-на-Дону.



