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В Беларуси за руль самосвала посадили робота

02.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Машину будущего представили в Беларуси. Местные конструкторы с коллегами из России за руль самосвала-гиганта посадили робота, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Это последние испытания «БелАЗов»-беспилотников перед отправкой в сибирские карьеры. Когда Андрей Вашкевич 20 лет назад пришел на завод, то и о коробке-автомат для самосвалов не мечтал. А сейчас управляет погрузчиком из диспетчерской. Рабочее место полностью повторяет кабину.

«Я не слышу ни двигатель, ни гидравлику, ни точку опоры, то есть все новое, все непривычное», – говорит водитель-испытатель.

Если погрузчику еще требуется рука человека, то вот этот самосвал грузоподъемностью в 130 тонн работает автономно. Искусственный интеллект сам принимает решения. Однако когда потребуется, на помощь придет оператор. Благодаря спутниковой системе управлять машиной можно за тысячи километров.

Сегодня мы получаем координаты с точностью 2-5 сантиметров. Поэтому наши роботы могут выдерживать траекторию более точную, чем человек», – говорит генеральный директор российской IT-компании Дмитрий Владимиров.

Комплекс из беспилотных самосвалов и погрузчиков – проект конструкторов Беларуси и России. Чтобы сделать огромные машины «самостоятельными», понадобилось почти шесть лет. Главная идея проекта – минимизировать труд людей в тяжелых условиях горнодобывающего производства.

«Одна из самых больших фишек – это возможность организовать челночное движение самосвала в карьере. Это позволяет повысить эффективность: нет необходимости делать двойные развороты на погрузке, разгрузке. Меньше износ шин», – говорит технический директор IT-компании Сергей Кудин.

Два самосвала-робота и один экскаватор в этом году отправятся в Хакасию. Техника будет работать на экспериментальном участке в угольном карьере. Если интенсивный тест-драйв будет успешным, наладят серийное производство.

Через пять-десять разработчики планируют использовать такие беспилотники на горнодобывающем производстве.



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Через пять-десять разработчики планируют использовать такие беспилотники на горнодобывающем производстве.
 
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