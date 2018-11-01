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Дни поминовения усопших у христианских верующих
02.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Дни всеобщего поминовения усопших проходят у православных и католических верующих.
Димитриевская суббота – день всеобщего поминовения усопших или родительская суббота – в православии совершается ежегодно в субботу перед днём памяти великомученика Димитрия Солунского, приходящимся на 26 октября (8 ноября). В этом году дата выпадает на субботу 3 ноября.
3 ноября — Поминальные службы в храме Святителя Николая Чудотворца г. Верхнедвинска. Начало в 8-30.
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Подробнее читайте в «ДП.
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> Дни всеобщего поминовения усопших проходят у православных и католических верующих. Димитриевская суббота – день всеобщего поминовения усопших или...
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