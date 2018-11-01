Дни поминовения усопших у христианских верующих

Дни всеобщего поминовения усопших проходят у православных и католических верующих.

Димитриевская суббота – день всеобщего поминовения усопших или родительская суббота – в православии совершается ежегодно в субботу перед днём памяти великомученика Димитрия Солунского, приходящимся на 26 октября (8 ноября). В этом году дата выпадает на субботу 3 ноября.

3 ноября — Поминальные службы в храме Святителя Николая Чудотворца г. Верхнедвинска. Начало в 8-30.

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День всех усопших верных в римско-католической церкви отмечается 2 ноября, вслед за Днём всех святых. В этот день принято посещать заупокойные службы в храме, ходить на кладбища, убирать могилы цветами, зажигать на них свечи и молиться за души умерших.

Службы в Верхнедвинском костёле 2 ноября – в 10 и 18 часов.

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