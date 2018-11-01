Вести Вороновщины





У победителей старты впереди

27-28 октября в Новогрудке проходили соревнования Гродненской области среди сельских жителей по волейболу «Золотой колос». Победителем стала команда Вороновского района. Наши спортсмены-земляки будут представлять Гродненскую область на республиканском этапе соревнований.

Признан лучшим

26 октября на базе Гродненского аграрного университета проходил республиканский конкурс профессионального мастерства среди работников по искусственному осеменению животных. В личном соревновании лучшим по профессии признан оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота Виктор Вансович из КСУП «Дотишки». Награду победителю вручил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Профилактика — дело общее

С 24 сентября по 25 октября в учреждениях образования района прошли общешкольные родительские собрания с участием прокурора района Валерьяна Колесника, представителей ИДН, отдела образования. Такой формат встречи был выбран для того, чтобы привлечь внимание родителей к проблемам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Прокурор рассказал об особенностях детской преступности и факторах, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними и в отношении них. Особое внимание родителей он акцентировал на правовых и нравственных аспектах их ответственности за воспитание детей. На собрании шла речь и о важности родительского контроля за детьми вне стен школы, роли мам и пап в обеспечении их безопасности, сохранности имущества и половой неприкосновенности.

Голосуйте, школьники!

1 ноября стартовала избирательная кампания в Молодежный парламент при Вороновском районном Совете депутатов. В учреждениях образования формируются участковые избирательные комиссии и списки избирателей, Вороновской и Радунской средними школами осуществляется выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Молодежного парламента. День выборов назначен на 28 ноября.

Призеры профсоюзного конкурса

Подведены итоги заключительного этапа Гродненского областного фотоконкурса «Роль профсоюза в моей жизни». Два призовых места в номинации «На защите прав членов профсоюза» взяли участники из нашего района. Второе место — Оксана Мицкевич, заведующий сектором доходов бюджета и финансов отраслей местного хозяйства финансового отдела Вороновского райисполкома, третье место — Валентина Короляк, психолог ГУ «Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки».

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.