|
Итоги фестиваля-конкурса пионерской песни «Славные традиции – нашему поколению!»
02.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На базе городского центра творчества детей и молодёжи «Эврика» прошёл фестиваль-конкурс пионерской песни «Славные традиции – нашему поколению!», посвящённый 100-летию комсомола.
В исполнении школьников звучали пионерские песни 20–90-х годов прошлого века.
В номинации «Солист» победил Захар Буянов (СШ № 13), второе место заняла Влада Леоненко (СШ № 12), третье – Андрей Кришнёв (СШ № 12).
В номинации «Вокальные группы» первое место разделили коллективы «Апрель» (гимназия № 1) и «Радуга» (СШ № 12), вторыми стали «Остров детства» и «ПионериЯ» (СШ № 9), третьими – «Сияние» (СШ № 11).
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе городского центра творчества детей и молодёжи «Эврика» прошёл фестиваль-конкурс пионерской песни «Славные традиции – нашему поколению!»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)