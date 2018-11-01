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Итоги фестиваля-конкурса пионерской песни «Славные традиции – нашему поколению!»

02.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Итоги фестиваля-конкурса пионерской песни «Славные традиции – нашему поколению!»

На базе городского центра творчества детей и молодёжи «Эврика» прошёл фестиваль-конкурс пионерской песни «Славные традиции – нашему поколению!», посвящённый 100-летию комсомола.

В исполнении школьников звучали пионерские песни 20–90-х годов прошлого века.

В номинации «Солист» победил Захар Буянов (СШ № 13), второе место заняла Влада Леоненко (СШ № 12), третье – Андрей Кришнёв (СШ № 12).

В номинации «Вокальные группы» первое место разделили коллективы «Апрель» (гимназия № 1) и «Радуга» (СШ № 12), вторыми стали «Остров детства» и «ПионериЯ» (СШ № 9), третьими – «Сияние» (СШ № 11).


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На базе городского центра творчества детей и молодёжи «Эврика» прошёл фестиваль-конкурс пионерской песни «Славные традиции – нашему поколению!»,...
 
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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